北部三縣市大雨特報！受華南雲系東移＋東北季風影響 全台多處有雨
即時中心／梁博超報導
受東北季風加上華南雲系東移影響，今（4）日水氣偏多，中央氣象署在上午6時45分發布「大雨特報」，基隆北海岸及台北市山區今有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方及落石。
氣象署今晨針對基隆北海岸及台北市山區發布大雨特報。（圖／氣象署提供）
氣象署也指出，大台北平地下雨範圍也較廣，另桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨；中部、台東地區、恆春半島及南部山區也有零星降雨，南部平地則為多雲。
氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。
原文出處：快新聞／北部三縣市大雨特報！受華南雲系東移＋東北季風影響 全台多處有雨
