北部下探12度 氣象專家曝「周三降溫很明顯」

東北季風一波波來襲，但先前的冷空氣強度都不算太強，氣象粉專「天氣風險 」表示，周三（12月3日）會出現明顯降溫，北部市區僅15度左右，郊區更可能下探12度低溫，迎風面的北部、東北部都有局部短暫降雨機會，影響會持續到周五（5日），且下周日（7日）又有一波新的東北季風南下，提醒民眾注意保暖。

天氣風險分析師歐宗學表示，隨著水氣逐漸移入，明天（12月1日）水氣偏多，不過雨勢只有上午較明顯，午後西半部地區恢復多雲到晴的天氣，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍可能出現短暫降雨。

廣告 廣告

歐宗學指出，周二（2日）天氣轉為典型的東北季風型態，隨著季風抵達且持續增強，下半天桃園以北、東半部雲量明顯增加，周三開始會出現明顯降溫，中北部市區低溫僅15度，郊區可能下探12度，高溫也只有18度左右，整天感受都會很寒冷。

歐宗學提醒，這波東北季風會持續影響到周五，周六（6日）雖然會短暫減弱，但下周日（7日）馬上又有一波新的東北季風南下，請民眾持續觀察最新天氣動態。

歐宗學指出，這幾天菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動發展，但目前預測路徑顯示會跟天琴颱風相似，通過菲律賓中南部後進入南海，預估對台灣不會造成直接影響。

更多中時新聞網報導

工作滿檔遇女兒生病 王茉聿嘆當父母不容易

NBA》暴龍強勢崛起 雷霆湖人連勝不止

教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議