北部不定時局部短暫雨 入夜後雨勢增大

交通部中央氣象署指出，今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，今天低溫約攝氏18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，並且入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

由於東北風增強，今天在苗栗到台南、台東地區及蘭嶼、綠島、恆春半島、澎金馬有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：12月1日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)