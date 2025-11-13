北部也出現本土登革熱！疾管署提醒防蚊、醫療院所提高警覺

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

疾病管制署於114年10月20日公布，國內新增3例本土登革熱確定病例，其中臺南市南區2例、桃園市桃園區1例。值得注意的是，臺北市士林區一名80多歲男性於10月2日確診，個案潛伏期內無國外旅遊史，也未曾前往桃園市，主要活動範圍僅居住地及鄰近公園，研判為本土感染。專家指出，顯示登革熱疫情已不再侷限於中南部地區，北部民眾亦需提高警覺。

疾管署統計，截至10月19日，今年國內累計本土登革熱病例24例，分布於高雄市（13例）、桃園市（7例）、台南市（2例）、宜蘭縣及台北市（各1例），尚無重症及死亡病例。另累計境外移入210例，為近6年同期次高，以東南亞國家移入為主（占90%），其中印尼58例、越南53例、菲律賓27例及泰國21例。疾管署提醒，由於國人旅遊及商務往返頻繁，醫療院所應留意詢問旅遊史，以利及早診斷與防治。

近期受颱風與降雨影響，全臺多處環境潮濕、積水容器增多，為病媒蚊孳生提供條件。臺北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛提醒民眾，把握雨後空檔主動巡檢環境，落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器；外出時應穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，以減少被叮咬機會。她也提醒，曾感染登革熱者若再次感染不同型病毒，較易出現重症，應特別注意防蚊措施。

登革熱的主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等。張雅媛表示，若出現疑似症狀，民眾應儘早就醫，並主動告知醫師前兩週的旅遊、職業、接觸與群聚史（TOCC）。臨床上若發現病人肝功能異常且血小板偏低，醫師應考慮登革熱可能性，進行NS1快篩與法定傳染病通報。

專家強調，登革熱防治需社區共同參與，民眾只要從日常生活著手，減少積水環境，即可有效阻斷病媒蚊孳生，守護自身與家人健康。

(記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

