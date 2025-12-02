北部今晚愈冷 低溫探15℃

中央氣象局表示，今日起東北季風增強、挾冷空氣南下，愈晚愈冷。圖為台北市西門町商圈午後，穿著長袖外套民眾。

（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

氣象署二日提醒，東北季風挾冷空氣南下，氣溫將會由北往南一路下降，愈晚愈冷，注意保暖，今晚至四日清晨低溫約十五、十六度。

中央氣象署預報員賴欣國表示，東北季風今增強，中部以北、宜花明顯轉涼，清晨至上午是溫度最高的時間、愈晚愈冷，預計上半天約二十度、中午左右降至十八度，至四日清晨低溫約十五、十六度，局部空曠地區或近山區平地因輻射冷卻影響，會再低二度。

賴欣國進一步表示， 六、七日隨著東北季風減弱，北部高溫可回升至約二十四度，中南部約二十六度；各地低溫約十七、十八度，要留意日夜溫差；八日起下一波東北季風再增強，但目前觀察冷空氣較弱，各地低溫約十九度，北部高溫略降為二十二度，中南部影響不大。

廣告 廣告

降雨方面，賴欣國指出，今日水氣最多，北部、東半部有雨，中南部山區也有零星短暫雨，特別在基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有較大雨勢；四、五日水氣減少，雨區縮減，以桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨為主。

本週末兩天天氣相對穩定，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。八日起東北季風再增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。

賴欣國提到，目前觀察在菲律賓東方海面逐漸有熱帶系統發展，然而增強幅度不大，可能會維持一般低壓，或略增強為熱帶性低氣壓的強度穿過菲律賓、往南海移動，由於位置偏南，預估對台灣無直接影響。