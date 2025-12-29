北部今有涼意中南部溫暖舒適！強烈大陸冷氣團元旦報到、週五急凍

氣象署指出，今（30）天北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適。 圖：張家寧／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 今（30）天東北季風稍增強，今晨平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央氣象署指出，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大。天氣方面，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有機會發生局部大雨，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。

離島方面，澎湖陰時多雲，氣溫19至21°C；金門晴時多雲，15至21°C；馬祖晴時多雲，14至17°C。風浪方面，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，東半部沿海及恆春半島易有長浪。氣象署發布15縣市陸上強風特報，新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東及澎湖、金門、連江、蘭嶼、綠島等地局部地區有強風發生機率。氣象署也提醒，今晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。

空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區及馬祖、金門地區短時間可能達橘色提醒等級。週三基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生，北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。各地及澎湖、金門低溫14至18度，馬祖13度；高溫方面北部、宜蘭及澎湖、金門19至22度，中南部及花東24至27度，馬祖15度。

週四強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降。中部以北及宜蘭低溫降到14至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門12度，馬祖10度；高溫方面，北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東21至23度，南部25度，澎湖19度，馬祖13度。週五至下週日清晨，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及金門低溫最低下探至9度，南部、花東及澎湖13至15度，馬祖8至9度；高溫方面，北部及宜蘭14至15度，中部及花東16至19度，南部20至21度。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供