北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成

相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(25)日)西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

最新模式模擬顯示，明(26)日「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。

最新模式模擬顯示，週四(27日)另一「東北季風」挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。週五(28日)水氣東移轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日(29、30日)大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；週五至下週日的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車亦需注意。下週一(1日)迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

另外，吳德榮也提到，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，熱帶低壓今(25)日將通過菲律賓中部、進入南海，發展成「輕颱天琴」；向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。

