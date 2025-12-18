北部低溫下探15度！東北季風報到轉濕轉涼 氣象署：影響恐一路到耶誕節

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

受東北季風影響，台灣天氣本週轉為濕涼型態。中央氣象署指出，今（18）日北部及東北部明顯轉涼，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨偏多，並有局部較大雨勢發生機率；中南部影響較小，但早晚仍偏涼。同時，氣象署也對中南部發布濃霧特報，提醒台南、嘉義部分地區可能出現能見度不足200公尺的情況。

受東北季風影響，台灣天氣本週轉為濕涼型態。（示意圖／Unsplash）

氣象署說明，今天清晨各地低溫約15至20度，局部地區可能再低一些，北部及宜蘭白天高溫約21至23度，體感偏涼；中南部及花東則約24至27度，但新竹以南日夜溫差較大，民眾外出仍需留意保暖。降雨方面，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南多為多雲到晴。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，19日至20日東北季風減弱，但南方雲系接力北抬，全台水氣明顯增加，降雨機率普遍上升，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其餘地區也不排除零星降雨。他直言，這段時間「環境相當不穩定、水氣偏多」，各地都要有下雨的心理準備。

林得恩也提醒，高山天氣需特別注意，19日至20日中部以北及花蓮以北、海拔3500公尺以上高山，有零星降雪、結冰或其他固態降水發生的可能，若安排上山活動，務必加強保暖並留意道路濕滑。氣象署進一步指出，週日及下週三起東北季風將再度增強，北部及宜蘭天氣轉涼，降雨機率提高，影響時間可能一路延續至耶誕節過後。

