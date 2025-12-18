北部偏涼中南部微熱 吳德榮：下週2波冷空氣接力

（中央社記者黃巧雯台北18日電）氣象專家吳德榮說，今天迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，可能有局部短暫雨，北部偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼，而21日、24日將有「東北季風」等級冷空氣接力南下。

根據中央氣象署網站顯示，今晨平地最低溫為嘉義縣竹崎鄉攝氏12.5度，而台南市楠西區、苗栗縣公館鄉各出現12.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面東北部有低雲、伴隨降水回波，大台北東側及宜蘭已有降雨、花蓮也有零星降雨；中南部有輻射霧、嘉義已有濃霧。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北風影響；迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微、晴時多雲，而北部偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

各地氣溫部分，吳德榮指出，預計今天北部攝氏16至21度，中部13至28度，南部13至29度，東部16至25度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他平地也轉偶有零星飄雨的機率，20日雲層略增厚、降雨略增，未來2天各地白天舒適、早晚略偏涼。

吳德榮表示，21日「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼，而22日季風轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率，21日、22日中南部影響皆輕微、晴朗穩定。

吳德榮表示，23日季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，24日起另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，模式會如何調整，應續觀察。（編輯：李淑華）1141218