北部先中標！空污「橘色警戒」亮三天，今明兩天最嚴重…醫：減少外出、戴好口罩護心肺
空污快訊！環境部警告，東北季風增強，境外沙塵與霾害正南下。內蒙古沙塵再現，山東至上海霾霧瀰漫，今（27日）傍晚起台灣及離島將受影響，彰化、台東與雲嘉南恐揚塵。
週四、週五全台空氣品質恐達對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，北部部分時段更糟，環境部呼籲民眾減少室外活動、外出最好戴口罩避免引發呼息道疾病。
環境部昨晚發布最新提醒，東北季風增強，中國內蒙古再度出現沙塵，山東到上海一帶也瀰漫霾害。今（27日）傍晚起，東北季風將把這些境外污染一路帶進台灣，影響台灣及離島的空氣品質，尤以彰化、台東及雲嘉南地區易出現揚塵現象。全台空氣品質在週四、週五恐落在「橘色警報」等級，北部部分時段甚至更糟！
沙塵＋霾害一起來，北部已「先中標」
環境部指出，26日的東北季風已夾帶境外污染南下，北部空品最差，其中：
● 觀音站PM10高達 174 μg/m³（下午5點）
● 三重站PM2.5達 44 μg/m³（下午6點）
不只北部估PM10上看200、PM2.5 40，中、南部同樣維持橘色提醒，尤以彰化、台東及雲嘉南地區易出現揚塵現象。
整體空品不佳可能持續至28日深夜，29日東北季風減弱後才有望轉為「普通等級」。
▲（圖／翻攝自環境部空氣品質監測網）
▲（圖／翻攝自環境部空氣品質監測網）
連發三日空污橘色警報
今日傍晚起，東北季風將把這些境外污染一路帶進台灣，影響台灣及離島的空氣品質，連續三日都亮起橘色警戒，尤以彰化、台東及雲嘉南地區易出現揚塵現象。而連日空氣污染，對於普通或敏感族群來說，都是透露出不健康的警訊。肺癌手術名醫、台大醫院外科部主任陳晉興表示，眾所周知抽菸是致癌危險因子，但台灣抽菸人口持續減少，「不抽菸的肺癌卻越來越多！」尤其肺腺癌患者逾半是女性，「為什麼這麼多的女生不抽菸，也會得到肺腺癌？」答案恐與空氣污染有關。
短時間內吸入大量PM2.5對健康有極大影響，由於PM2.5可以穿透鼻腔和氣管，進入肺泡甚至血液，對呼吸系統、心血管系統造成嚴重影響，除了引發或加重哮喘、支氣管炎、肺炎等疾病，瞬間高濃度接觸可能導致肺功能下降，增加慢性阻塞性肺病（COPD）的風險。也會在短時間內增加心臟病、心律不整和高血壓的風險，誘發心臟猝死或中風。
不僅如此，室內也同樣有空污問題。香氛蠟燭、精油擴香等產品已成為許多人日常生活的一部分，香氛蠟燭燃燒所釋放的煙霧與精油擴香時釋放的揮發性有機物（VOCs），還有影印機粉塵、抽油煙機、噴霧式香水等與會與空氣中的臭氧反應，產生有害化學物質，其中包括PM2.5。長期暴露於高濃度的PM2.5，這些微粒能深入肺部，並進入血液，對呼吸系統與心血管造成傷害，增加罹患肺癌的風險。
▲（圖／翻攝自環境部空氣品質監測網）
延伸閱讀：
室內空污警報！香氛蠟燭、精油是「毒氣炸彈」？研究：PM2.5、鉛毒恐傷心肺，增失智及肺癌風險
民眾務必遵守3大自保原則
1. 少出門、少劇烈運動
敏感族群（氣喘、心肺疾病、老人、小孩）盡量避免外出，尤其午後濃度較高時段。
2. 必外出請戴口罩
建議使用醫用或具防護能力的口罩，避免深呼吸與劇烈運動。
3、隨時查 AQI、提早應變
下載「樂活氣象 APP – 健康氣象服務」即可查：
●即時 AQI
● PM2.5 濃度
● 各地空氣品質預警
AQI 橘、紅什麼意思？
● 橘色 101~150：敏感族群不健康
● 紅色 151~200：所有族群不健康
