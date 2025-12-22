北部分店全收！平價連鎖「牛室炙燒牛排」板橋、林口店歇業

連鎖平價牛排餐廳「牛室炙燒牛排」近日無預警收掉所有北部分店，包括板橋和林口兩家店面皆已停止營業，讓許多在地民眾感到錯愕與可惜。據該品牌臉書粉專表示，團隊正在調整經營步伐，主要是為了尋找更適合的地點。有顧客推測，此舉可能與老字號台式牛排品牌如貴族世家和我家牛排今年在板橋開設大型旗艦店有關，這些競爭對手同樣主打高CP值吃到飽，可能導致牛室炙燒牛排顧客流失。

連鎖牛排館板橋店停業。

牛室炙燒牛排主打親民價格的排餐以及提供數十種料理的自助吧吃到飽服務，其板橋店在一兩年前剛開幕時生意興隆，顧客甚至需要等候一小時才能入座。然而，該品牌臉書粉專卻突然公告，21日將是最後營業日，並在最後幾天推出折扣優惠活動。附近民眾表示對這家餐廳突然停業感到驚訝，有人表示前幾天才去用餐，對此感到非常可惜。另一位民眾則認為，這家餐廳的關閉會讓該商圈少了一個用餐選擇，特別是因為這個商圈的生意原本還不錯。

牛室板橋店21日是最後營業日。

關於停業原因，除了品牌自身提到的「尋找更適合地點」外，外界也猜測可能與房租成本過高、人事費用負擔沉重或同業競爭壓力增大有關。值得注意的是，板橋地區已有貴族世家和我家牛排兩家老字號台式牛排品牌，兩者都在今年相繼開設大型旗艦店，同樣主打高CP值的吃到飽服務，甚至提供多達百種料理的自助吧。有民眾認為，商業競爭必然會造成影響。

板橋平價牛排館競爭激烈。

部分顧客分享了他們對牛室炙燒牛排的觀察，有人提到在停業前五天前往用餐時發現店內顧客明顯減少，也有人表示該餐廳的品質逐漸下滑，認為「慢慢用一用品質沒那麼好了」，這可能也是導致客源流失的原因之一。

雖然牛室炙燒牛排北部所有分店已全數熄燈，但該品牌在中南部仍保有7家門市繼續營業。業界推測，該餐廳可能會考慮將經營重心轉移至競爭較小的中南部市場。

