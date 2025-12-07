北部及東北部天氣轉濕涼 迎風面降雨增

中央氣象署表示，今天(8日)東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園、新竹及花蓮地區也會有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部日夜溫差較大；今天北部及東北部白天高溫約攝氏21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區氣溫會更低一些。

氣象署指出，今天由於東北風增強，桃園至台南、恆春半島及各離島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，而且今天東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，清晨台東已觀測到1.9公尺的浪高，在沿海地區活動請注意安全；此外，根據氣象署發布的濃霧特報，今晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林、嘉義及台南清晨已出現能見度不足200公尺的現象。

另外，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，持續朝西南西方向移進南海，預估強度發展有限，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。 (編輯:柳向華)