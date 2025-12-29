北部回溫但雨沒停！ 今晨起這些地區防局部大雨

中央氣象署指出，今日各地氣溫持續回升，早晚依舊感受偏涼。（本刊資料照）

中央氣象署指出，今（29日）各地氣溫持續回升，但水氣仍偏多，早晚感受依舊偏涼，苗栗以南日夜溫差明顯。北部及宜蘭白天高溫約21至23度，其餘地區可達24至27度，低溫則落在14至18度之間，民眾外出仍須留意早晚保暖。

降雨方面，迎風面的基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有機會出現局部大雨；桃園以北、花蓮地區以及竹、苗山區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨，其餘地區則以多雲天氣為主。此外，清晨中南部地區易出現局部霧或低雲，可能影響能見度，氣象署提醒駕駛朋友行車務必注意安全。

今天會暖一整天嗎？早晚溫差仍是關鍵

氣象署說明，白天雖然回溫，但夜間與清晨仍偏涼，尤其苗栗以南地區日夜溫差大，建議民眾依時段調整穿著，以免著涼。離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫19至21度；金門14至20度；馬祖則為多雲短暫雨，氣溫13至17度。

廣告 廣告

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東及澎湖為良好等級，北部、中部、雲嘉南、高屏以及馬祖、金門為普通等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

跨年前天氣穩定嗎？冷空氣正在路上

氣象署與氣象專家吳德榮皆指出，今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，北台灣雲量增加、降雨機率提高，氣溫略降。週四（1日）起冷空氣南下，週五（2日）至週日（4日）清晨恐迎入冬最強冷氣團，平地最低氣溫可能下探7度以下，民眾須提前做好防寒準備。

更多鏡週刊報導

400年一遇？印度神童預言2026關鍵年 點名4國、3時段需警惕

騎車滑手機明年提高罰1200元 網提2質疑看衰「要抓才有用」

沒有醬油！名醫揭「5大傷腎醬料」 第一名含鈉破表是它