北部壓軸週慶來了！SOGO天母集結39大美妝品牌 倒數月曆詢問爆量、回饋最高30.4%！補貨族必衝

（圖／業者提供）

每年到了年底，天母女生最期待的就是這一檔—即將於11/26壓軸開跑的SOGO天母店週年慶！

身為天母地區美妝保養戰力最完整的百貨，今年依舊用最強陣容登場：全館共39個美妝香氛品牌，其中19個更是天母獨家，像香奈兒、LA PRAIRIE、HR赫蓮娜、迪奧、肌膚之鑰等高端品牌全都在館內，不用千里迢迢跑東區、信義區，只要來天母SOGO就能一次把精品保養香氛兜好兜滿！預購會熱度已經提前炸開，Jo Malone Londom香氛衝出雙位數成長、迪奧與肌膚之鑰的倒數月曆詢問度整個飆高，完全感受得到「一開跑就會秒空」的氣勢。

廣告 廣告

天母SOGO這次週慶將會推出10款品牌倒數月曆。（圖／業者提供）

而且今年各大品牌也明顯更大方，組合不但多、折扣也更狠，從買一送多到買正送正全都看得到，LA MER、資生堂、雅詩蘭黛還推出Only SOGO秒殺組，正貨送正貨超有誠意！非常適合年底想補貨、換季想升級保養、或開始準備聖誕禮物的人趁機下手，畢竟天母SOGO是北部百貨週年慶的最後一站，想撿全年最甜價可得趁現在，錯過就要等明年啦。

Only SOGO-LA MER潤澤人氣60ml組。買霜60ml(正貨)、贈乳霜15ml+極致潔顏凝露30ml。價值19,235元，優惠價12,420元。限量20組。（圖／業者提供）

Only SOGO-SHISEIDO東京櫃A醇超能緊V組。買怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華15g(正貨)x2、贈怡麗絲爾膠原V澎潤霜50ml(正貨)。價值7,400元，優惠價3,600元。限量20組。（圖／業者提供）

Only SOGO-Estée Lauder粉持久美肌氣墊組。價值8,416元，優惠價4,860元。限量20組。（圖／業者提供）

美妝回饋向來是天母SOGO的重點，今年化妝品最高回饋直接衝上30%，首五日累購滿6萬還能再領1,000元電子券，中信卡友再疊上滿額禮與最高10%回饋，搭著政府普發現金使用，真的能把週年慶變成一年一度的補貨盛典！貼心小提醒，BeautyClub會員也有自己的隱藏好康，只要在指定化妝品、香氛當日累積滿10,000元，就能加碼帶走尚朋堂陶瓷電暖器，補保養順便補冬天必備家電，一次買到最划算。

BeautyClub累積滿10,000元，加贈尚朋堂陶瓷電暖器SH-2421W。限量2000台。（圖／業者提供）

而除了美妝，天母SOGO今年全館優惠也一樣超有感！精品珠寶、男女服飾到家電鍋具全都壓在最甜檔期，黃金回饋最高達12%、按摩椅直接衝到22.7%，非常適合年底想買禮物或換家電的族群一次進場。

天母SOGO祭出各式回饋，要讓消費者在年底前盡情爆買一波！（圖／業者提供）

還有最受討論的亮點之一，就是全館首度推出的「蠟筆小新」聯名消費禮，厚實毛毯詢問度超高，預估又會出現被秒換的狀況；另外之前在台北SOGO引爆搶換潮的雙電壓折疊吹風機，這次天母SOGO也推出獨家顏色，很多人就是為了它而特別來買！再加上APP會員可額外領200元折價券與限定贈品，走到哪裡都有加碼，難怪每年都能吸引在地家庭整批進場採購。

蠟筆小新獨家聯名消費禮包含保溫瓶、毛絨毯、摺疊桌、珪藻土地墊。（圖／業者提供）

輕鬆好提的PALLADIUM摺疊椅跟出國旅遊必備的KINYO雙電壓摺疊負離子吹風機，也是本次話題度極高的消費禮。（圖／業者提供）

如果年底前想挑一間百貨「一次買到好、一次折到甜」，天母SOGO的週年慶絕對是第一名！高端美妝陣容完整、香氛詢問度爆量，搭配北部壓軸檔期的最強回饋，簡直就是為女生量身打造的年度採購節！趁品牌火力全開、好組合最多的這段時間進場，把保養、香氛、禮物、家電一次買齊，讓今年的週年慶變成真正的「補貨大月」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肌膚也會有壓力？學會幫皮膚「減壓保養」素顏真的也會發光！

趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳

護手控太幸福！Aesop迷你護手霜組、Neal’s Yard Remedies有機護手禮盒、歐舒丹清新花果香護手霜、高絲彼得兔限定護手精華超萌登場！