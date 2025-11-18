北部壓軸週慶來了！SOGO天母集結39大美妝品牌 倒數月曆詢問爆量、回饋最高30.4%！補貨族必衝
每年到了年底，天母女生最期待的就是這一檔—即將於11/26壓軸開跑的SOGO天母店週年慶！
身為天母地區美妝保養戰力最完整的百貨，今年依舊用最強陣容登場：全館共39個美妝香氛品牌，其中19個更是天母獨家，像香奈兒、LA PRAIRIE、HR赫蓮娜、迪奧、肌膚之鑰等高端品牌全都在館內，不用千里迢迢跑東區、信義區，只要來天母SOGO就能一次把精品保養香氛兜好兜滿！預購會熱度已經提前炸開，Jo Malone Londom香氛衝出雙位數成長、迪奧與肌膚之鑰的倒數月曆詢問度整個飆高，完全感受得到「一開跑就會秒空」的氣勢。
而且今年各大品牌也明顯更大方，組合不但多、折扣也更狠，從買一送多到買正送正全都看得到，LA MER、資生堂、雅詩蘭黛還推出Only SOGO秒殺組，正貨送正貨超有誠意！非常適合年底想補貨、換季想升級保養、或開始準備聖誕禮物的人趁機下手，畢竟天母SOGO是北部百貨週年慶的最後一站，想撿全年最甜價可得趁現在，錯過就要等明年啦。
美妝回饋向來是天母SOGO的重點，今年化妝品最高回饋直接衝上30%，首五日累購滿6萬還能再領1,000元電子券，中信卡友再疊上滿額禮與最高10%回饋，搭著政府普發現金使用，真的能把週年慶變成一年一度的補貨盛典！貼心小提醒，BeautyClub會員也有自己的隱藏好康，只要在指定化妝品、香氛當日累積滿10,000元，就能加碼帶走尚朋堂陶瓷電暖器，補保養順便補冬天必備家電，一次買到最划算。
而除了美妝，天母SOGO今年全館優惠也一樣超有感！精品珠寶、男女服飾到家電鍋具全都壓在最甜檔期，黃金回饋最高達12%、按摩椅直接衝到22.7%，非常適合年底想買禮物或換家電的族群一次進場。
還有最受討論的亮點之一，就是全館首度推出的「蠟筆小新」聯名消費禮，厚實毛毯詢問度超高，預估又會出現被秒換的狀況；另外之前在台北SOGO引爆搶換潮的雙電壓折疊吹風機，這次天母SOGO也推出獨家顏色，很多人就是為了它而特別來買！再加上APP會員可額外領200元折價券與限定贈品，走到哪裡都有加碼，難怪每年都能吸引在地家庭整批進場採購。
如果年底前想挑一間百貨「一次買到好、一次折到甜」，天母SOGO的週年慶絕對是第一名！高端美妝陣容完整、香氛詢問度爆量，搭配北部壓軸檔期的最強回饋，簡直就是為女生量身打造的年度採購節！趁品牌火力全開、好組合最多的這段時間進場，把保養、香氛、禮物、家電一次買齊，讓今年的週年慶變成真正的「補貨大月」。
看更多 CTWANT 文章
肌膚也會有壓力？學會幫皮膚「減壓保養」素顏真的也會發光！
趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳
護手控太幸福！Aesop迷你護手霜組、Neal’s Yard Remedies有機護手禮盒、歐舒丹清新花果香護手霜、高絲彼得兔限定護手精華超萌登場！
其他人也在看
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 3 小時前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 8 小時前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 8 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵
萊爾富超商今（18日）大美式、大拿鐵冰熱任選第二杯只要10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵享有「買50杯送50杯」優惠，活動到11/21。中天新聞網 ・ 10 小時前
1人中6.92億大樂透 台彩曝1400元電選包牌
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，上周五11月14日開出頭獎，花蓮市1注獨得6.91億元，台灣彩券公司今（17）日更透露，這名頭獎幸運兒花1400元電腦選號包牌8個號碼，其中1注中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
刮刮樂新品「獎金嘉年華」、「好運強強滾」上市！頭獎200萬共4個 中獎率破3成
台灣彩券公司今（18）日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，2款新品頭獎200萬元各有4個，總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 3 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
真美子為何不跟大嫂團一起看球？日媒曝原因在大谷合約中的「這條款」
體育中心／綜合報導大谷翔平愛妻真美子多次現身道奇主場看球，且都待在包廂中，引發網友好奇：「為何真美子都不跟『大嫂團』一起看球呢？」對此日媒解惑了。FTV Sports ・ 3 小時前
韓國隊主帥直言需要老將！韓媒曝「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC？
體育中心／徐暐喆報導2026WBC世界棒球經典賽將於明年三月登場，上周末剛結束的日韓交流賽，韓國隊總教練柳志炫表示，球隊明年需要經驗豐富的老將，也讓《韓聯社》推測「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC。FTV Sports ・ 6 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 6 小時前