北部山區與宜.花 明零星短暫雨

[Newtalk新聞] 中央氣象局指出，今（7）日寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮氣溫明顯下降，天氣轉為濕冷。週日夜間至週一（2/9）清晨將是本波寒流影響最明顯、氣溫最低的時段，但白天起寒流逐漸減弱，氣溫緩步回升；不過好天氣維持不久，週三（2/11）起鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團再度南下，氣溫將再度轉涼，影響時間可能延續至週五，民眾仍須留意氣溫變化並做好保暖準備。 氣象局指出，週一清晨西半部、宜花及金門低溫僅7至11度，馬祖更下探6度，白天高溫北部及宜花約16至18度，中南部及台東可回升至20至22度。水氣明顯減少，各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。 週二（2/10）各地氣溫明顯回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，天氣穩定，多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。白天高溫北部約20度，中部及東半部21至23度，南部上看26度。 週三鋒面通過，東北季風或冷空氣影響，北部及宜蘭氣溫略降，其餘地區早晚轉涼，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。週四（2/12）冷空氣持續，各地早晚偏冷，北部及宜蘭白天偏涼，降雨仍

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1 則留言