北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃

生活中心／施郁韻報導

週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北臺轉雨降溫，週六至下週一（7至9日）「很強」的冷空氣南下。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

氣象專家吳德榮則在「老大洩天機」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，東半部雲層較多，伴隨降水回波，大臺北東側、東半部局部降雨。截至5：02本島縣市的平地最低氣溫為苗栗公館鄉11.8度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日大陸冷氣團略減弱，北臺仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。

吳德榮說，明日至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日、週一（8、9日）各地轉晴冷。週六至下週一（7至9日）「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」（臺北測站約降至10度）的機率提高，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整，以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四（12日）天氣再好轉，仍偏冷。

