北部最美黃金楓樹海免費拍！10大取景範本3大景點順遊
文／景點+ Carol整理報導
不用跑中南部也能賞滿版黃金楓！「黃金楓農場」地點位於桃園市，現場擁有滿版黃金楓樹海，被網友譽為「北部最美黃金楓」，快將10大美拍範本及3大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往賞楓！
「黃金楓農場」滿版樹海十分夢幻，吸引人前往取景。（圖／aday0530）
「黃金楓農場」地點位於桃園市復興區，因2024年作為「石秀灣花彩節」活動會場之一，而開始吸引網友前往賞景，現場種植了二、三十棵黃金楓，在陽光的照耀下形成金黃隧道，漫步在夢幻且高度不高的樹海中，讓人隨手一拍都是美照。
（圖／yijiun_lee）
於2025年11月16日拍攝的黃金楓農場美景。（圖／aday0530）
（圖／yijiun_lee）
黃金楓於每年11月開始變色，可維持2個月不落葉，取景時除了能捕捉以滿版黃金楓為背景的唯美人像，還能以下往上的角度將藍天、山景一同入鏡。
（圖／aday0530）
（圖／aday0530，以下同）
（圖／meow_hm_a1522c2418）
也可以將黃金楓的枝葉作為前景，拍攝樹海圍繞的畫面，另外，附近可安排開車順遊「馬武督探索森林」、「小烏來天空步道」、「石門水庫風景區」等3大景點。
（圖／yijiun_lee，以下同）
（圖／meow_hm_a1522c2418）
提醒景粉因現場蚊子較多，建議事先做好防蚊措施，另外因巷內道路較狹小，可將車子停放於羅馬公路旁！
【Info】
黃金楓農場
地址：桃園市復興區羅馬路四段221號（興昌商店）對面巷子約150公尺左邊
座標：24.802277, 121.306511
門票：免費
全新繽紛九重葛花海IG美拍必收！百米花牆3大打卡亮點推薦
