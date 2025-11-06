北部民眾南下高雄購屋近腰斬 仍最愛台積電周邊住宅

台積電所在的楠梓區，是北部民眾南下高雄置產首選。(記者李惠洲攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年以來，北部民眾南下高雄購屋的件數近乎腰斬，購屋首選仍是台積電設廠的楠梓區。

根據統計，2023年1至10月北部民眾(戶籍在北北基桃竹宜)在高雄置產達1524筆，去年1至10月則略降為1461筆，今年1至10月則只剩下770筆，只有去年同期的52%。

進一步分析，2023年前10個月時，北部民眾高雄置產最愛的行政區是三民區291筆，其次是楠梓區以174筆竄升第二，因當時台積電已發布高雄楠梓設廠的訊息。2024年前10個月數據，楠梓區以231筆居冠，成為北部民眾南下購屋首選，尤其鎖定楠梓區大樓產品達196筆。

今年1至10月北部民眾南下置產大幅萎縮，仍最愛楠梓區達142筆(大樓達126筆)，是唯一成交超過100筆的行政區，遙遙領先其他行政區。

房仲業界分析，高雄近幾年房價漲幅大，但仍比北部房價便宜許多，不少新建案剛推出就被北部民眾訂走，這些買家除了投資客外，也有準備南下就業的科技業員工，今年高雄房市的北部買盤明顯縮手，主要是投資客退場，對高雄不動產不見得是壞事，交易可望趨於理性。

