北部海域二漁船翻覆 「漁山36號」三人失聯 海巡搜救中

基隆市 / 綜合報導

台灣北部海面，今天接連發生2起漁船翻覆的事件，一艘野柳籍捕蟹漁船漁山36號在離岸大約14海浬海面上翻覆，包括船長與八名漁工都落海，當時在附近海上作業的船隻立刻救援，共救起6名漁工，但是船長與另外兩名印尼籍漁工，還沒有下落。另外一艘立發168號，在富貴角北方23海浬處半沉，有三名漁工被救起但是船長與二名外藉漁工也是失聯。搜救人員都還在持續搜救中。

紅白相間的空偵機，低空來回搜索，海巡艦艇也在一旁搜尋，甚至出動吊掛人員出艙營救，吊掛人員從空中降下，試圖接近海面，但海象不佳風浪又很大，難以接近，而動員海空救援，就是因為，在台北港外海離岸14海浬處，有捕蟹漁船翻覆。

6日上午漁山36號，船上有王姓船長及8名外籍移工共9人，翻覆後由其他漁船把握時間，救起6名漁工也緊急將人送醫，但包含船長及2名印尼籍船員，仍失聯中，救援船長王永慶說：「旁邊還有一個載浮載沉的我不敢靠近啊，載浮載沉是在哪邊，在船艉旁邊。」

目擊船長透露，有看到人遭漁網纏繞，也有在船艉處看到其他人，同樣被漁網纏繞，但經詢問搜救單位，表示目前仍持續搜救中，海巡署主任林乾瓊說：「漁山36號是有三個還沒救援到，詳細的情形目前傳回來是還在搜尋。」

同一天中午，在富貴角北方海域，也有船身受損半沉，基隆區漁會理事長簡建輝說：「立發168船長找不到，船是翻覆的，現在這季節都是捕大明蝦，基隆籍的(船)還有包括我後面這邊都是澎湖籍的(船)。」

這艘立發168號，在富貴角北方23海浬處半沉，事後救起3人，但還有3人失聯，包含1位台籍船長，和印尼籍中國籍船員各一位，一天之內連2艘船翻覆，也都還有人失聯，有其他船長透露，海象不佳東北季風等因素也會影響，適逢捕蝦季得多加注意，至於未尋獲者，相關單位也將持續救援。

