北部海域2漁船翻覆 海空急搜救
時序即將入冬，台灣沿海也因強勁的東北季風導致海象不佳，6日台灣北部海域連傳萬里籍「漁山36」及基隆籍「立發168號」2起漁船翻覆案，釀成6人失蹤的嚴重意外，海巡署與國防部出動艦艇、直升機，海空聯合持續搜救中。
萬里籍的「漁山36號」總噸數81.51噸，主要從事籠具捕蟹作業，5日下午3時自野柳漁港出海，船員共9人，包含1名台籍船長及越南、菲律賓、印尼等8名外籍船員。萬里區漁會指出，該船昨日上午9時許在淡水河口西北方約14浬處翻覆，6名船員先由「鴻昌11」漁船救起後送往醫院治療。
海巡署第3巡防區接獲通報後，立即派出3598艇與「新北艦」等船艇前往現場馳援，搜尋落海失蹤的台籍王姓船長與2名印尼籍船員。空勤總隊直升機也於上午11時10分自台北松山機場起飛，但因風浪強勁、能見度差，多次吊掛作業未果。傍晚搜救人員在船艉處發現疑似2名罹難者漂浮海面，但因海象惡劣、漁網纏繞，暫無法打撈。
漁會人員表示，王姓船長是野柳在地老船長，從年輕一路捕魚至今20餘年，經驗豐富、為人謹慎，沒想到才在前1日完成船舶檢查、剛下架出海捕蟹，竟發生憾事。新北市漁業處表示，後續將依「漁業災害救助要點」發放救助金與慰問金，並持續協助家屬後續事宜。
立發168號漁船則是昨日清晨5時12分左右自八斗子漁港出發，前往富貴角外海捕撈大明蝦，船上除台灣籍胡姓船長外，還有3名大陸漁工、2名印尼漁工。「立」船中午在富貴角北方23浬海域作業時，不明原因船尾受損進水下沉，基隆區漁會漁業電台趕緊通報附近船隻趕往救援。
正在附近的立發368號漁船獲報趕往現場，將2名大陸籍漁工及1名印尼籍漁工救起，但胡姓台籍船長及1名大陸籍漁工、1名印尼籍漁工失蹤。
