北部溼冷到周三 全台低溫下探15℃
入秋最強冷空氣 今晚外出穿保暖
明起中南部乾冷 周四起逐日溫升
基隆北海岸宜蘭 大台北山區局部大雨
桃園以北地區短暫雨 竹苗局部短暫雨
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 9 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 1 天前
要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強
即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（17）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；且從下半天開始，迎風面地區如基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等地，雲量或雨勢都會逐漸增多。溫度方面，同樣從今午之後就會開始下滑，尤其北部、宜蘭等地，明（18）日整天恐都低於20度。葉致均也指，大約週三（19日）清晨至週四清晨，將是這波冷空氣最強的時間點。他說明，等到週三、週四左右，中部以北、宜蘭地區，低溫甚至可能進一步降至15至17度，其他地區也恐剩18、19度，與前面幾日相比明顯轉涼。連中南部地區，屆時高溫可能也會掉到22至25度，與這幾天接近30度落差不小。直到週五之後，葉致均表示，雖然有些冷空氣仍會南下填補，但溫度依舊會開始回升；週六回溫則更為明顯。至於雨量方面，葉致均則說，今早東北季風尚未完全南下，雲系仍集中長江出口海一帶，所以台灣雲量暫時較少；但之後開始逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多，其餘地方則仍維持晴朗天氣。另，從今日下半天開始，基隆北海岸、大台北山區，降雨就會開始明顯增加，民眾需特別留意。並也因如此，今晚以後天氣也會明顯轉涼，同樣必須注意。氣象署預報員葉致均表示，東北季風將逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多。（圖／民視新聞）所以接下來兩天，葉致均表示，北台灣地區民眾，一定要記得攜帶雨具備用；不過週三之後，整體水氣會出現減少趨勢，可能剩北部、東部地區仍可能有些降雨。但總而言之，與接下來兩天相比，之後的下雨量會逐漸緩和。由於東北季風及雲區迅速南進，今天的天氣變化最為顯著，上半天全島仍偏高溫；葉致均指，北部、宜蘭可上看26至28度；中南部及花東甚至可能接近30度。但隨著鋒面南推，各地下半天氣溫皆會陸續下滑，且迎風面地區更為有感。原文出處：快新聞／要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強 更多民視新聞報導出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行民視影音 ・ 8 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 1 天前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 23 小時前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 14 小時前
冷空氣還在半路今晨低溫16.3度！入秋最強冷空氣今南下 連2天探12℃
今（17）日東北季風增強，各地天氣轉涼，氣象署提醒，明（18）日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；今、明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至1三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
東北季風影響 北北基宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天晚間8時10分發布大雨特報指出，東北季風影響，今晚至明日（18日）基隆北海岸及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 2 小時前
