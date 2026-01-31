北部濕冷至2/3清晨 下週末更強冷空氣報到

（中央社記者黃巧雯台北31日電）氣象署表示，明天華南雲系東移與大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭、台中以北將有較持續且廣泛降雨；今天至2月3日清晨北部、宜蘭偏冷，約14至17度；2月7日有更強冷空氣報到。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天、明天受華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地都可能下雨，特別是在基隆北海岸、宜蘭、台中以北有較持續廣泛的降雨，並有機會出現局部較大雨勢。

大陸冷氣團將持續影響至2月3日清晨，曾昭誠表示，2月2日、3日除了南部平地為多雲外，其他地區仍有機會下雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有短暫雨，但整體雨勢趨緩。

曾昭誠指出，2月3日白天起大陸冷氣團減弱，轉為偏東風，降雨區域會轉到東半部、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區，西半部轉為多雲到晴；2月4至6日，各地大致多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星降雨。

曾昭誠表示，2月7日將有另一波鋒面通過，及大陸冷氣團南下，預計下波冷空氣強度將比目前這波更強，基隆北海岸、桃園以北有短暫雨，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲。

氣溫部分，曾昭誠表示，今天至3日清晨北部、宜蘭地區整天偏冷，溫度約攝氏14到17度，中南部、花東清晨溫度15到18度，白天高溫約18至24度。

曾昭誠指出，2月3日白天起各地開始回溫，北部地區將回升到18至20度，2月4至6日各地白天高溫20度以上，中南部可能接近25度，各地清晨低溫也會回升到約16至18度。

下一波天氣轉冷將會是在2月7日，曾昭誠表示，預計從清晨起，北部、宜蘭將明顯降溫，低溫約13至15度，白天高溫則約15度，中南部在入夜後才會感受明顯降溫。

至於降雪部分，曾昭誠表示，2月2日之前，中部以北以及宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上的高山有機會下雪。（編輯：吳素柔）1150131