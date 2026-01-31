北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了

北部爆漢他病毒，外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介。（示意圖／達志／美聯社）

疾管署昨天（30日）公布2026年國內首例「漢他病毒症候群」病例，北部一名70多歲男性不慎染病，出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀，收治於加護病房後症狀未改善，最終因敗血症併多重器官衰竭死亡。有民眾擔憂大安森林公園中有很多松鼠，是否可能有感染風險？對此，醫生表示公園屬於開放空間，不太需過度擔心。

台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。

台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表示，大安區出現攜帶漢他病毒的老鼠，顯示即使是都市精華區仍有老舊角落成為衛生死角，如長期未清理的水溝、老舊建築及獨居住戶。他提醒，感染漢他病毒可能導致器官衰竭與敗血症，嚴重者需靠葉克膜維持生命。至於公園松鼠，因活動於開放空間且病毒主要存在於密閉、通風差的環境，民眾不必過度擔心。

疾管署說明，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例（占66％）為多，年齡則以40歲以上29例（占66％）為多，其中1例為境外移入個案（感染國家為印尼）。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

