北部爆7旬翁染漢他病毒死亡！住家附近老鼠驗出陽性 疾管署籲大掃除「防鼠三不」

北部近日爆出有個案感染他病毒死亡，疾病管制署今（30）日對外證實此事，指個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，他在1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡。環保單位前往個案住家周邊捕獲老鼠，部份老鼠驗出漢他病毒陽性。隨著農曆新年即將到來，民眾習慣進行大掃除，疾管署也呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。

疾管署公布今年首起漢他病毒症候群病例，個案為住在北部的70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署調查發現，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

由於農曆新年即將到來，許多民眾都會習慣在這段期間大掃除。疾管署呼籲大掃除「防鼠三不」，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等方式，可以有效預防漢他病毒，民眾平時也應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。若現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

