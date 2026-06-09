北部現今年首例本土「副傷寒」 50多歲男無旅遊史 感染源不明

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疾管署公布，國內出現今年首例本土「副傷寒」病例，是一名北部50多歲男性，潛伏期無國內外旅遊史，5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫並採檢送驗確診，目前已康復返家休養，不過有8名接觸者，包括1名同住家人及7名職場同事，皆無疑似症狀，進一步檢驗為陰性。

針對本土疫情出現，衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並衛教接觸者進行健康監測及落實飲食與手部衛生，並督導落實職場營業衛生管理。

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副傷寒為第二類法定傳染病，由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

依疾管署統計資料顯示，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例。2022至今年本土累積病例數分別為6、26、3、0、1例，境外移入累積病例數分別為0、2、1、1、0例，其中2023至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。

依據全球疾病負擔(GBD)研究資料顯示，全球2023年副傷寒病例數約172萬例病例，其中約1萬例死亡，疫情呈現逐年下降的趨勢。地理分佈具有顯著的區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，如東南亞為最高，尤其集中於印度(約130萬例，占全球75%)，其次為東地中海、西太平洋及非洲，其中巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等國病例數亦高。已開發國家面臨境外移入病例風險，如國人常赴之韓國及日本兩國，每年仍偶有零星病例。

疾管署呼籲民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。

責任編輯／陳盈真

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