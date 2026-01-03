北部男被女網友誆有「遺產可領」 慘噴3千多萬

北部一名男子日前遇上交友詐騙，詐團假扮女網友誆稱有大筆遺產可繼承，但需要多筆手續費，男子陸續借出3千多萬，最後發現錢要不回來才驚覺自己遭詐，無奈向警方報案。

刑事局提醒民眾慎防借錢詐騙。（圖／翻攝畫面）

刑事局指出，詐騙集團常假冒「親朋好友」、「遺產律師」或「資深代書」，聲稱其委託人為大富豪或無子嗣長輩，留下一筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，用話術誆騙急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予「千萬酬金」作為報答。

警方日前獲報，北部楊姓男子去年9月中，一名通訊軟體LINE上朋友「翁心怡」主動聯繫，稱要借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後將會給豐厚的錢，楊男不疑有他以面交方式陸陸續續借款給對方。

直到去年12月中總借款金額高達3444萬元，楊男開始起疑在網路上搜尋對方名字「翁心怡」上網查詢，竟發現對方為詐欺慣犯，沒多久對方又說要再借款，楊男便要求對方先償還之前借的款項，並與對方前往銀行取錢時，對方表示沒錢償還，楊男才驚覺遇上詐騙向警方報案求助，但交付的鉅款已追不回來。

刑事局表示，天上不會掉下遺產，遺產繼承有嚴格的法律程序與順位，若與死者無親無故，卻被告知有相關遺產報酬可領，100% 是詐騙，正規的遺產處理程序中，相關稅費通常會從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納，絕不會隨機找陌生人「借錢」處理。

警方提醒，若收到自稱律師或銀行員的訊息，請務必透過官方管道查詢，可使用法務部律師查詢系統核實身分，而非撥打訊息中提供的聯絡電話，凡是提及「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」等關鍵字務必提高警覺，若有任何疑慮可撥打165或110報案，亦可透過打詐儀錶板獲取最新防詐資訊。

