北部知名醫院爆性醜聞！醫檢師藉按摩「狂揉男病患下體」還追問他電話

北部知名醫院驚傳猥褻！台北一名醫事檢驗師以「舒緩按摩」為由，竟帶一名男病患前往檢體冷凍室進行猥褻，事後還冒充醫師聯絡家屬取得男病患的聯繫方式。士林地方法院審理後，認該檢驗師利用醫療照護關係侵犯病患性自主權，判處有期徒刑5月、緩刑3年，須接受保護管束及法治教育，全案仍可上訴。

根據判決書，小華（化名）2024年10月25日前往北市某知名軍醫院血液腫瘤科就診，依指示前往院內3樓抽血後就在抽血室外的走廊休息，卻被53歲的醫事檢驗師阿明（化名）要求一起進入檢體冷凍室，他也毫無疑心地跟隨進入。不料，阿明竟在冷凍室以「協助進行舒緩按摩」為由，從小華肩頸向下按壓，接著褪去小華外褲及內褲，隨後套弄其生殖器、搓揉睪丸，直到小華感到疼痛、要求返回診間繼續看診，阿明才肯停手。

更離譜的是，阿明在消化離開醫院回家後，還冒充醫師身分致電給小華的女兒，藉口索要其聯絡電話，而小華女兒不疑有他地提供電話號碼，阿明也立即致電確認。直到後來小華向家屬說明在醫院遭猥褻的經過，家屬隨即報警處理，全案才隨之曝光，並由檢方偵查後依妨害性自主罪嫌提起公訴。

對此，阿明在2025年9月25日的準備程序中坦承犯行，並承諾賠償70萬元以和小華達成和解。此外，士林地院也命令阿明自同日起，不得以任何方式接觸小華及其家屬。

士林地院審理此案後，認為阿明為了滿足私慾，竟未尊重他人性自主權，而利用醫事檢驗師身分與醫療照護關係對病患實施猥褻，行為應受嚴厲譴責，但考量阿明並無前科、犯後坦承態度，且已與小華和解並賠償損害，審酌其個人學歷為碩士、家庭經濟狀況尚可，最終依對受照護之人利用機會猥褻罪判處有期徒刑5個月、緩刑3年，得易科罰金，每日折算1000元，並需在緩刑期間付保護管束、完成2場次法治教育課程，以防止再犯。全案仍可上訴。

