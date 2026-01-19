北部粉絲要哭了！VERIVERY高雄場「誠意過頭」狂撒福利

〔記者鍾志均／台北報導〕高雄被寵壞了！韓國人氣男團VERIVERY前晚首度在高雄LIVE WAREHOUSE舉辦粉絲見面會，一開場就用實力證明這趟南下不只是「打卡」，而是來真的寵粉。

暌違多時再度訪台，5位成員用滿滿誠意回應台灣VERRER(粉絲名)的等待，整場活動從舞台、互動到情緒堆疊，幾乎沒有冷場，甚至被粉絲笑稱：「這根本不像見面會，是加長版演唱會吧！」

見面會開場，VERIVERY連續帶來《Undercover》、《G.B.T.B.》，強烈節奏瞬間點燃全場。成員們隨後輪流用中文向粉絲打招呼，東憲一句「我們 VERIVERY 終於來高雄了！」立刻引爆歡呼，還直接反問台下：「想我們了嗎？」得到震耳欲聾的回應後，他也甜甜回擊：「我們也真的很想你們。」

勇勝則笑說，早就聽說高雄是一座「又熱情又放鬆」的城市，結果一站上舞台就立刻感受到那股傳說中的能量；互動環節堪稱本場最大亮點，由成員親自翻譯、帶動的「轉吧轉吧轉轉我吧」轉盤遊戲，每一轉都是驚喜包。

除了即興舞蹈、翻唱挑戰，成員們還公開各自的「2026 年最微小願望」，包括啓賢想換新手機，延浩要完成 10 公里馬拉松(被團員狂吐槽後，當場承諾春天一定做到)；東憲希望今年能再來高雄好好玩，勇勝語氣一轉，真誠表示「希望VERIVERY都不要受傷。」

進入後半段的「VERI GOOD TEAM」默契挑戰，5人時而帥氣、時而失誤的反應，讓現場笑成一片。東憲更以黑色透視裝登場，正面若隱若現、背面超壯背肌全開，被粉絲直呼「超犯規」。

