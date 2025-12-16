即時中心／林耿郁報導

今（17）天清晨受輻射冷卻影響，各地天氣稍涼，中部以北、宜蘭低溫約12至17度，南部、花東地區18至19度。空曠地區、近山區平地及花東縱谷則更冷一些；白天起東北季風稍增強，桃園以北、宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物，以免受涼。

降雨方面，氣象署預報，今天迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；桃園以北、花東及恆春半島有局部、零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度，金門晴時多雲，15至23度，馬祖晴時多雲，15至18度。

風力方面，今天東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上、陣風8級以上強風機率，海邊活動請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日白天起東北季風稍增強，環境風場為偏東風轉東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／北部變天！東北季風增強有雨 高屏空品亮橘燈

