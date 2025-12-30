北部跨年天氣「乾那賽」！元旦起更冷 專家曝下波更強：12月欠的一次還

元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，週五（2日）開始更冷，中部以北、宜蘭及金門低溫下探9～12度。（圖／方萬民攝）

元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，週五（2日）開始更冷，中部以北、宜蘭及金門低溫下探9～12度，南部、花東及澎湖13～15度，馬祖8～9度。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，北部跨年有雨，加上冷氣團影響，天氣可說是「乾那賽」，接下來冷空氣一波接一波，彷彿要把12月的冬天一口氣吐還。

氣象署指出，明天（31日）基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率；元旦強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中南部山區有局部或零星短暫雨。低溫部分，中部以北及宜蘭14～15度，南部、花東及澎湖16～18度，金門12度，馬祖10度。

氣象署說明，週五至下週日（4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭及金門低溫9～12度，南部、花東及澎湖13～15度，馬祖8～9度。下週日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇」透露，今年跨年會遭遇冷氣團，從預報看來，北部跨年天氣「金價乾那賽」，若希望有好天氣，建議往中南部跑，「至於冷氣團的部分，年後這波真的頗強，一冷就冷到週末，而且再往後下星期，還會有更強的冷空氣南下，一臉要把12月欠大家的冬天，一次吐還給你各位的樣子」。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」補充，預估下週持續有冷空氣南下，下週一、二（5日、6日）大致為東北季風或冷氣團等級，下週三（7日）起冷空氣強度明顯增強，強度上看強烈大陸冷氣團或寒流，目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下，提醒大家做好防寒準備。

