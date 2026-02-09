「北部軍校招生博覽會」3/14登場 體驗軍旅築夢未來

記者謝沛宸／綜合報導

為延攬優秀青年投身軍旅，增進學子對軍事院校特色的了解，國軍人才招募中心將於3月14日上午9時，在國防大學復興崗校區盛大舉辦「115年北部地區軍校招生博覽會」；活動集結三軍九校設攤宣導，並安排多元動態展演，期以寓教於樂方式，引領青年學子認識國軍教育環境與未來發展。

此次博覽會邀請陸、海、空軍官校、國防醫學大學、國防大學政戰學院、理工學院、管理學院，以及陸軍專科學校與空軍航空技術學院等三軍九校，現場設置攤位，由軍校生講解系所特色與職涯諮詢，提供青年學子多元升學管道，並設置互動體驗區，讓參觀民眾、學子近距離感受軍校生的專業風采和教學成果。

此外，活動將安排戰鼓隊、軍樂隊、藝工隊及儀隊帶來精采演出，節目豐富多元，為博覽會增添色彩，亦使學子了解軍校生也能擁有多采多姿的校園生活，展現國軍高昂士氣與蓬勃朝氣。

國軍人才招募中心表示，當日上午8時50分於捷運復興崗站備有接駁專車，活動時間至當日中午12時30分止，歡迎有志青年及家長踴躍參加，詳細資訊可至國軍人才招募中心網站及臉書查詢。

博覽會現場設置三軍九校攤位，由軍校生講解系所特色與職涯諮詢，提供青年學子多元升學管道。（本報資料照片）