北部週一起爛天氣 全台逾7成機率被暴風圈掃到

【記者黃泓哲／台北報導】鳳凰颱風雖然在北轉過程中減弱，但仍將為全台帶來風雨。《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，鳳凰接近時可能只剩輕颱等級，仍會帶來強風豪雨，提醒民眾務必提早防颱。中央氣象署預估，週一北部、東部天氣轉壞，週二雨勢最劇，週三起雨帶將南移到中南部與花東，部分地區可能出現豪雨。

氣象署表示，鳳凰今（9）日通過呂宋島後將進入南海，週一逐漸北轉，週二、週三逼近台灣海峽再往東北移動。由於受到地形與垂直風切影響，強度可能降為輕颱或熱帶性低氣壓，最快週一下午發布海上警報。暴風圈120小時內侵襲機率顯示，台南與澎湖高達91%，全台多數縣市也超過70%，幾乎全台都將受影響。

氣象專家提醒，北部、東部週一起將轉為「爛天氣」，外出務必攜帶雨具；中南部與花東山區須嚴防短時強降雨與強陣風。天氣風險公司分析師林孝儒預測，鳳凰可能在13日於中南部登陸後往東北方移動，沿海及山區會有7至10級強陣風，部分迎風面恐有豪雨。

前氣象局長鄭明典也分析指出，鳳凰環流大但內部風場不均，仍具威脅性。氣象署強調，雖然颱風減弱是好消息，但其外圍環流與東北季風共伴仍會帶來劇烈降雨，呼籲民眾提早防颱、避免前往山區與海邊活動，以免釀災。

今日天氣。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

氣溫趨勢。氣象署提供

鳳凰颱風預計軌跡。取自氣象署網站

