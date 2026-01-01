北部降雨+低溫全天濕凍！今晚至明晨最冷 吳德榮示警「僅剩7度」

強烈大陸冷氣團來襲，今（2）天全台各地天氣寒冷，清晨本島最低溫落在新竹縣僅9.6度，台中以北縣市都僅10度左右，中央氣象署預告，「今晚至明天清晨」是這波冷氣團最冷時候，氣象專家吳德榮更示警，「本島將出現7度以下平地最低氣溫」，不可小覷今年首波強烈大陸冷氣團，約等到周日冷氣團才會逐漸減弱。

氣象署今早針對8縣市發布低溫警報，包含基隆、新北、台北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭和金門，而白天開始，北台灣高溫仍僅有13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。

8縣市發布10度以下低溫警報。圖／中央氣象署

氣象署預告，入夜後將是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度；離島天氣，澎湖陰天15至17度，金門多雲時晴10至15度，馬祖晴時多雲9至11度，呼籲民眾要特別注意保暖工作。

吳德榮指出，今天受入冬最強冷空氣籠罩，今年首波強烈大陸冷氣團讓本島將出現7度以下的平地最低氣溫，不可小覷，而背風面晴時多雲，中南部早晚冷；氣象專家林得恩也說，這波冷氣團預計要冷到4日白天，白天各地轉晴朗乾冷，不過下一波強冷空氣5日又要跟進。





而在天氣方面，基隆、台北、新北和宜蘭發布大雨特報，清晨大雨下不停，白天開始北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率。

迎風面4縣市大雨特報。圖／中央氣象署

東北風明顯偏強，西半部、花東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約3至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，2日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

