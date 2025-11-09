北部預售「一週價差600萬」！ 他傻眼問「這算正常嗎」 網揭真相：這是常識吧

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

北部預售市場近年持續升溫，預售案的開價往往高得驚人，但成交價卻常出現巨大落差，房價變動速度讓不少準買家摸不著頭緒。近日，有網友發文表示，自己親眼見證一間預售屋「短短一週價差600萬元」，讓他忍不住懷疑「這樣的情況正常嗎？」。貼文一出引發熱議，許多網友點出關鍵原因，直言「開價與成交價本就不同」。

有網友驚訝發現預售屋短短一週價差600萬元（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「預售屋一周內開價價差600萬算正常的嗎？」為題發文，指出幾個月前他到北部一處代銷中心看房，代銷人員開價約485X萬元，車位另計，但他事後上網查看實價登錄，卻驚訝發現僅隔一週就出現成交紀錄，扣除車位後價格落在430X萬元，價差高達600萬，讓他非常驚訝，好奇詢問「價差600萬算正常的嗎?」。

廣告 廣告

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人指出，「這個價差不就正常的開價跟談後成交價，開價不等於成交」、「開價不就是給你殺的嗎」、「開價不等於成交價是常識」、「預售可以議價，現在房市不好」、「很正常啊 600是盤子」、「能騙到人就夠了」，也有人幽默回應，「你再等一週 再便宜600 等幾週就能白送給你了」。

此外，有網友指出，「預售現在都有實登了，類似戶別賣價都不至於差太多，差在你沒去談吧」、「樓層一樣嗎？雙北很多案子有沒有被擋到視野開價會差超多」、「這種情況一律歸納個案，字典裡只有加價賣開價不等於成交價,然後樓層不同要怎麼比?」、「除了棟別有好壞棟之外還有高低樓層，但差600萬嘖嘖，我是覺得至少有200萬的空間可談」。

更多FTNN新聞網報導

「不婚、不生、不開車」買房更有優勢？ 一票網酸：那你住家裡就好

關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉

買房才有安全感？ 他直言「租房還談什麼生活品質」 網：時代不一樣

