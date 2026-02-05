

北部飯店首座「毛孩樂園」 大溪笠復威斯汀招待毛爸媽也服務「犬子」！

【旅遊經 洪書瑱報導】



現今社會，因少子化現象，以及寵物經濟蓬勃發展的趨勢下，毛小孩早已成為家庭中不可或缺重要的一員，也逐漸帶動新一種「全家一起出遊」的度假型態。其中位於桃園的大溪笠復威斯汀洞察此一轉變，斥資打造北部飯店首座狗狗專屬戶外遊憩空間──「威斯汀毛孩樂園」，以品牌一貫重視身心靈健康的精神為核心，重新定義人與毛孩共融的「家庭旅遊」度假體驗。酒店結合大溪笠復威斯汀獨有的山嵐綠意與自然景觀，將飯店綠地轉化為毛孩專屬的戶外探索樂園，讓毛孩能自在奔跑、探索感官，也讓毛爸媽在度假時，不用擔心毛小孩的居家照顧，真正與「犬子」共享無拘無束的FUN假時光。



廣告 廣告



北部飯店首創！桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造「威斯汀毛孩樂園」，提供毛孩專屬的戶外空間。圖 大溪笠復威斯汀提供







「威斯汀毛孩樂園」擁有寬闊草地的戶外空間。圖 大溪笠復威斯汀提供



「威斯汀毛孩樂園」是北部首家設置於飯店內的狗狗專屬戶外綠地空間，結合萬豪國際特別為毛孩旅遊規劃的「毛孩出遊記」主視覺與周邊設計，兼顧安全性與活動多樣性，特別規劃了多項適合狗狗活動的設施，包括：觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板、草皮攀爬屋等，讓毛孩能在寬廣綠地中盡情探索與玩樂。此外，酒店亦為毛孩及毛爸媽提供溫馨舒適的室內專屬休憩場域，讓飼主與愛犬在活動之餘也能自在放鬆。





「威斯汀毛孩樂園」內設有專屬溜滑梯、蹺蹺板等多項設施。圖 大溪笠復威斯汀提供







緊鄰毛孩樂園的毛孩友善房型擁有陽光充足的私人戶外活動空間。圖 大溪笠復威斯汀提供



桃園大溪笠復威斯汀度假酒店總經理王膺傑表示：「威斯汀品牌一向關注每一位賓客的身心靈健康，近年來，我們觀察到旅遊趨勢正從『寵物友善』走向『寵物共融』 ，因為毛孩不只是旅途中的陪伴者，而是真正的家人。飯店服務的思考，也不該只停留在『能不能一起住』，從住宿到餐飲 全面升級毛孩尊榮體驗，讓牠們真正參與、自在且被尊重。」









萬豪國際集團以「Pawssible Journey」為概念，打造可愛吸睛的主題視覺與寵物友善周邊，空間、細節周到。圖／大溪笠復威斯汀提供







「毛孩出遊記」餐飲服務全面升級，推出「毛孩專屬客房餐飲」， 針對毛孩營養與適口性打造多款專屬料理。圖 大溪笠復威斯汀提供







萬豪國際集團推出多款寵物友善周邊商品，兼具實用性與設計感，為毛孩旅程增添溫度。。圖 大溪笠復威斯汀提供





因應寵物旅遊需求持續成長，大溪笠復威斯汀同步擴增寵物友善房型，大幅提升預約彈性。每間寵物房皆配備齊全，包含：帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與迎賓小點等，讓毛爸媽不需準備繁重行李，即可輕鬆帶毛孩入住。





另在餐飲服務亦全面升級，推出「毛孩專屬客房餐飲」， 針對毛孩營養與適口性打造多款專屬料理，包含：以完熟番茄搭配紮實肉丸的「番茄肉丸義大利麵」、嚴選優質鮭魚與時蔬慢火燉煮而成的「鮭魚鮮蔬燉飯」，還有結合低脂雞胸肉與蘋果，口感清爽的「雞肉蘋果拌飯」，以及讓毛孩補給能量的「毛孩元氣能量凍」等營養又均衡的餐食。而且毛小孩的爸媽亦可選擇在客房內與「犬子」一同用餐，享受不被打擾的溫馨時光；或攜帶愛犬至各餐廳指定區域用餐，實現人寵共宿、共饗的度假體驗。

開幕當天除剪綵儀式外，亦特別規劃寵物義診活動，邀請專業獸醫提供基礎健康檢查與飼養諮詢，將度假體驗延伸至實際的公益行動外，未來，大溪笠復威斯汀也將不定期舉辦各類寵物健康、行為訓練、營養照護等主題講座與互動活動，持續深化人與毛孩之間的情感連結，打造真正以「家人」為核心的度假場域。

為迎慶「威斯汀毛孩樂園」開園，飯店正推出「毛孩出遊記」住房專案，住宿期間於2月8日至12月30日止，凡入住即贈「三得利健益 （Suntory Wellness）」毛孩系列寵物專用保健品，包含：芝麻明 E、固力伸，以及益思健，從日常活力、關節到腸道健康，全方位呵護毛孩需求，讓愛犬在度假放鬆之餘，也能享有專業級營養補給。同時，寵物健康營養專家「法國皇家」亦提供適合旅途中食用的濕糧產品，包含：皮膚保健犬主食濕糧與腸胃保健犬主食濕糧，讓飼主於外宿期間，仍能兼顧毛孩的日常營養需求與水分攝取。每房各贈送上述品牌產品乙份，隨機提供不挑款，贈完為止。

毛爸媽可依需求選擇「一泊一食」或「一泊二食」方案，享有知味西餐廳豐盛的自助早餐或晚餐體驗，為回饋萬豪旅享家會員，凡於6月30日前入住，每次入住、每間房加碼贈送2,026點。另，還有「週二汪汪日限定」 活動，凡於每週二入住毛孩友善房型，完成拍照、打卡、分享，即可享有「週二汪汪日限定」專屬回饋，除了每隻毛孩加贈專屬餐食外，飼主還可獲贈自助式雙人晚餐，並享萬豪旅享家點數雙倍送！讓毛孩與主人在平日輕鬆出遊，吃得開心、住得安心，創造更多共享的旅行時光。





