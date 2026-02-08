北部飯店首座「狗狗樂園」！桃園大溪笠復威斯汀推出毛孩專屬客房餐飲服務 入住免費送寵物保健品

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出寵物房型，並打造戶外遊憩空間「威斯汀毛孩樂園」。（邱家琳攝）



台灣養狗、養貓數量超過 340 萬隻，高於 14 歲以下孩童人口，毛孩儼然成為家庭中不可或缺的一員。因應寵物旅遊需求成長，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店不僅推出寵物房型，也特別打造戶外遊憩空間「威斯汀毛孩樂園」，讓狗狗能自在奔跑、玩耍。

戶外遊憩空間「威斯汀毛孩樂園」

「威斯汀毛孩樂園」是北部飯店首座狗狗專屬的戶外空間，在寬廣的綠地中，規劃觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板、草皮攀爬屋等 5 大設施，讓毛孩能盡情探索與玩樂。

寬廣的綠地中奔跑

「威斯汀毛孩樂園」規劃各種設施

大溪笠復威斯汀也同步擴增寵物友善房型，每間寵物房的配備齊全，包含帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與迎賓小點等品項，讓毛爸媽不需準備繁重行李，就能輕鬆帶毛孩入住。

擴增寵物友善房型

寵物房的配備齊全

毛孩專屬客房餐飲

不僅如此，飯店更推出「毛孩專屬客房餐飲」， 針對毛孩營養與適口性打造多款料理。以完熟番茄搭配肉丸的「番茄肉丸義大利麵」、嚴選鮭魚與時蔬慢火燉煮而成的「鮭魚鮮蔬燉飯」，還有結合低脂雞胸肉與蘋果、口感清爽的「雞肉蘋果拌飯」，以及讓毛孩補給能量的「毛孩元氣能量凍」。

飯店推出「毛孩專屬客房餐飲」

毛主人可以選擇在客房內與愛犬一同用餐，享受不被打擾的溫馨時光，或帶著愛犬至飯店、餐廳指定區域用餐，實現人寵共宿、共食的度假體驗。

主人可帶著愛犬至飯店、餐廳指定區域用餐

毛孩入住免費送保健品

大溪笠復威斯汀從即日起至 12/30 開放預訂「毛孩出遊記」住房專案，「一泊一食」每房 9,900 元起、「一泊二食」每房 12,400 元起。入住毛孩限 25 公斤以下中小型犬，每房至多 2 隻。

從即日起至 12/30 開放預訂「毛孩出遊記」住房專案

「一泊一食」方案為知味西餐廳自助式早餐 2 客，「一泊二食」另含晚餐 2 客、毛孩餐食一犬一份，但週五與週六不適用。現在只要入住就送「三得利健益 （Suntory Wellness）」毛孩系列寵物專用保健品，如芝麻明 E、固力伸、益思健，讓愛犬享有專業級營養補給。

寵物健康營養專家「法國皇家」也提供適合旅途中食用的濕糧產品，包含皮膚保健犬主食濕糧、腸胃保健犬主食濕糧，兼顧毛孩的日常營養需求與水分攝取。每房各贈送上述品牌產品 1 份，隨機提供不挑款，數量有限，贈完為止。

入住送三得利健益、法國皇家的寵物保健品

此外，每週二入住選擇「一泊一食」方案，並於指定區域完成拍照打卡，加贈每隻毛孩專屬餐食、自助式雙人晚餐、萬豪旅享家會員點數雙倍回饋。為回饋萬豪旅享家會員，凡於 6/30 前入住，每次入住、每間房加碼贈送 2,026 點。

大溪笠復威斯汀度假酒店實現人寵共宿、共食的度假體驗

【桃園大溪笠復威斯汀度假酒店】

● 地址：桃園市大溪區日新路 166 號

● 官網：https://www.lifutashee.com.tw/

