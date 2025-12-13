北部養豬戶暫緩載運廚餘 團膳業者籲廚餘分級再利用

上百個廚餘桶用保鮮膜蓋好封住、暫置倉庫，但數量越堆越多，上週末，北部廚餘養豬戶決定串聯，暫不載運事業等廚餘，團膳業者首當其衝。

業者呼籲政府，是否重新評估將廚餘分級，讓有明確來源的剩食，在落實高溫蒸煮與完整管理機制下，允許再利用。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，「目前涵蓋率已經高達99%，都是國產可認證食材，就是有機產銷履歷，而且我們都是熟的食材，它是很安全、很安全、很安全。」

源頭減量是另一課題，業者指出，營養午餐大約會剩下2成多，白飯跟青菜剩最多，業者認為，除了要加強學生的惜食教育，供餐份量也可列入討論。

陳明信表示，「其實在烹調上，盡可能的去調整到孩子喜歡的口味，以好吃來講，我們並不像外面的那些外食，口味較重等等，所以學校剩食的部分，普遍來講，大概都會剩大概20%到25%左右。」

其實，在彰化精誠中學就發起「聖食」計畫，把午餐沒吃完的乾淨飯菜整理好，送給社福團體，不只珍惜了食物，也幫助了需要幫助的人。

人安基金會彰化平安站站長游山河12日表示，「1禮拜差不多要花好幾千元的菜錢，其實負擔較大啦，這學校的聖食，也可以幫我們平安站減輕很多負擔。」

這樣的模式能否大規模推廣，還需觀察，而目前廚餘養豬戶較多的新北，針對團膳廚餘，環保局則表示會盡量協助。

新北市環保局循環資源科長鄧筱光表示，「跟教育局這邊也是保持聯繫，所以目前團膳在處理上面，大概都沒有太大的問題。」

事業等廚餘，本應交乙級廢棄物清除處理機構來處理，但團膳業者指出，部分喊價已漲到過去10倍之高，壓力很大。另外，雖然禁止廚餘養豬，但其實是疫情爆發後，違規載運廚餘仍達16件，9件已遭到裁罰，連帶場內豬隻移動管制15天。