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北部驚爆本土副傷寒！熟男「燒、痛」住院8天 感染源不明 169

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署今（9）日公布國內出現今年首例本土副傷寒確定病例，為北部一名50多歲男性，5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，先至診所就醫未改善，轉至醫院門診，進一步採血確診副傷寒，住院治療8天後已康復出院，由於個案潛伏期並沒有國、內外旅遊史，感染源不明。所幸，同住家人1人及職場接觸者7人檢驗結果均為陰性。

疾管署防疫醫師黃柏翰表示，該名50多歲本國籍男子，本身沒有潛在病史，近期也沒有旅遊史，出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀一天後，便至診所就醫，但取藥返家三天未改善，轉赴醫院門診就醫，血液採檢分離出副傷寒，確診為本土個案。

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黃柏翰說，所幸男子經收治住院，給予抗生素治療8天後已康復出院，由於男子自述未曾生食，感染原因不明。1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，採集糞便檢體送驗，檢驗結果亦均為陰性。

疾管署統計，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例。2022至今年本土累積病例數分別為6例、26例、3例、0例、1例；境外移入累積病例數分別為0例、2例、1例、1例、0例，其中2023至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。

疾管署發言人曾淑慧表示，副傷寒主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，如東南亞為最高，台灣僅有零星個案發生，且面臨境外移入病例風險，跟國人常前往的韓國及日本兩國一樣，每年仍偶有零星病例。

疾管署指出，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2周，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉汙染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

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