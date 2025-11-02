北部「先接2天雨」週四回暖少雨 熱帶系統恐本週生成
東北季風持續帶來降雨，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區3日起出現明顯雨勢，6日起東北季風轉弱，北部仍有雨但水氣減少、溫度些許回暖，各地高溫有望達32度。
中央氣象署預報員張承傳表示，因東北季風影響，3日至4日水氣多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區將有局部較大雨勢，降雨時間較長，而大台北平地降雨時間略短，同時桃竹苗、花蓮有局部短暫雨，台東山區、恆春有零星雨勢。之後北部和東北部、東半部5日仍有局部短暫雨，台東、恆春有零星雨，山區午後同樣有零星降雨。
這波東北季風將在6日轉弱，屆時桃園以北、東北部、東部地區將有局部短暫雨，東南部和恆春半島為零星短暫雨，其他地區天氣則是多雲到晴。
7日至9日除了基隆北海岸與大台北山區、東半部地區、恆春半島可能有零星短暫雨，以及中南部山區午後有零星短暫陣雨，其他各地天氣主要為多雲到晴。
此外，據氣象署預估，輕颱海鷗4日就會通過菲律賓中部群島，朝南沙島方向往越南前進，不會影響台灣。另本週後期的西北太平洋可能有1個熱帶系統發展，需等後續觀察其強度和路徑變化。
溫度變化上，北部和東北部受東北季風影響，5日前低溫落在19度至24度，其他地區為21度至23度，高溫為27度至31度。隨東北季風減弱，北部、東北部6日起低溫略升到22度至23度，高溫可達27度至29度，中南部則是低溫23度至24度，高溫為30度至32度。
延伸閱讀
曹興誠「公開信」批鄭麗文！國民黨回嗆：先為發動大罷免道歉
高喊「台灣不是提款機」！作家曝鄭麗文2028大選布局
鄭麗文下首道軍令！每位黨代表找100人入黨 力拼翻轉南二都
其他人也在看
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
冷氣團報到！「這2地」夜低溫下探17度 專家：一路涼到下週一
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受東北季風增強影響，北台灣31日起天氣明顯轉涼，迎風面如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鷗恐升級中颱 北東水氣增多轉濕涼「雨連下3天」
海鷗颱風有增強為中颱的趨勢，未來將朝菲律賓東部群島、越南前進。氣象署也提醒，未來幾日東北季風影響，週三前北部、東部降雨較多、整天濕涼，中南部則要留意日夜溫差大。中天新聞網 ・ 5 小時前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 1 天前
下週五才回溫！去年11月颱風5個生成 今年預估現況曝
【記者莊偉祺／台北報導】今起受東北季風影響，氣象署估下週五才會明顯回溫！目前台灣周邊正有溫、熱帶氣旋欲生成，氣象專家指出去年11月颱風就有康芮、天兔等5個，今年颱風生成是否延長也預估了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 1 天前
週末濕冷迎11月！北東低溫探19度 颱風「海鷗」恐生成
氣象署表示，未來一週將有兩波東北季風增強：第一波持續至下週一，屆時北部與東北部整日偏涼，其他地區早晚亦略為轉涼。基隆北海岸、大台北山區、東北部、東半部將出現局部短暫雨，中部以北山區、大台北地區、東南部、恆春半島亦可能有零星短暫雨，其他地區則以多雲到晴為主...CTWANT ・ 22 小時前
東北季風接連報到！15縣市陸上強風週末天氣預報先看
這個週末起東北季風接力抵達，北宜涼迎風面有雨，中南溫差稍大，週五到週六中央氣象署針對15縣市發出陸上強風特報，外出特別留意，週末天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前
準颱「海鷗」估明生成！雨彈掃北東 局部低溫下探19度
東北季風和低壓雲系挾水氣接近，北部持續有雨且範圍擴大，局部地區還可能下探19度低溫，涼意較明顯。另今年第25號颱風「海鷗」預計最快2日生成，目前對台無直接影響。中天新聞網 ・ 23 小時前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風影響迎風面易降雨（2） (圖)
中央氣象署表示，台灣2日受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度，圖為台北市萬華區民眾穿雨衣、撐傘擋雨。中央社 ・ 8 小時前
熱帶洋面3系統現蹤！下週逐漸增強 最新路徑曝光
今年第25號輕度颱風海鷗今（2）日8時的中心位置在北緯10.9度，東經134.6度，以每小時21公里速度，向西北西進行。天氣分析師吳聖宇也指出，熱帶洋面目前有3個系統，且預報資料大多認為99W不會跟海鷗颱風合併，會獨立發展，北轉的時間點跟位置將會決定對台灣天氣的影響程度，值得觀察。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
東北季風增強！清晨低溫掉到剩17度 海鷗颱風將生成對台影響曝光
【緯來新聞網】氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，因受到東北風增強影響，全台迎風面緯來新聞網 ・ 1 天前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 11 小時前
東北季風影響！ 今天最低溫只有19度 中南部日夜溫差大
氣象署表示，今（2）日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃竹苗地區、中部以北山區、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣中廣新聞網 ・ 8 小時前
北台灣有感降溫 空曠地區下探18℃
至於南部，則要留意早晚溫差比較大，不過，因為有一波東北季風報到，而且可能是今年以來，最大一波降溫，特別是北台灣，降溫特別明顯，低溫有機會跌到18到19度之間，提醒您，早出晚歸記得多添加一件外套。走...大愛電視 ・ 1 天前
快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光
快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 21 小時前
豬隻禁運宰11／7有望解禁！ 農業部：總量管控每日約3萬頭
此外，台中爆發非洲豬瘟疫情，經過2次清消仍驗出核酸陽性反應，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍1日表示，化學兵已完成清消，預計11月3日再度採檢，若驗出陰性，不代表就OK，7天後須再第二次採檢，若驗出陽性，代表現場清消需要再加強。陳駿季強調，疫調工作已告段落，完...CTWANT ・ 11 小時前
北台灣周末涼爽「3地區有雨濕冷」 下周再迎東北季風「雨勢擴大」
隨著東北季風增強，今（1）天迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，清晨和深夜非常涼爽，桃園以南地區則為多雲到晴，高溫仍超過30度，南北溫差大，預計下周再迎一波東北季風；另外，氣象專家林得台視新聞網 ・ 1 天前