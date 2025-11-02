北部「先接2天雨」週四回暖少雨 熱帶系統恐本週生成

東北季風持續帶來降雨，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區3日起出現明顯雨勢，6日起東北季風轉弱，北部仍有雨但水氣減少、溫度些許回暖，各地高溫有望達32度。

中央氣象署預報員張承傳表示，因東北季風影響，3日至4日水氣多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區將有局部較大雨勢，降雨時間較長，而大台北平地降雨時間略短，同時桃竹苗、花蓮有局部短暫雨，台東山區、恆春有零星雨勢。之後北部和東北部、東半部5日仍有局部短暫雨，台東、恆春有零星雨，山區午後同樣有零星降雨。

這波東北季風將在6日轉弱，屆時桃園以北、東北部、東部地區將有局部短暫雨，東南部和恆春半島為零星短暫雨，其他地區天氣則是多雲到晴。

7日至9日除了基隆北海岸與大台北山區、東半部地區、恆春半島可能有零星短暫雨，以及中南部山區午後有零星短暫陣雨，其他各地天氣主要為多雲到晴。

輕颱海鷗未來將往越南而去，預計不會影響台灣。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

此外，據氣象署預估，輕颱海鷗4日就會通過菲律賓中部群島，朝南沙島方向往越南前進，不會影響台灣。另本週後期的西北太平洋可能有1個熱帶系統發展，需等後續觀察其強度和路徑變化。

北部、東北部6日起溫度回升，高溫將達29度左右。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，北部和東北部受東北季風影響，5日前低溫落在19度至24度，其他地區為21度至23度，高溫為27度至31度。隨東北季風減弱，北部、東北部6日起低溫略升到22度至23度，高溫可達27度至29度，中南部則是低溫23度至24度，高溫為30度至32度。

