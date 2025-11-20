北部、宜花氣溫稍回升 中南部溫差大

台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(20)日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及臺東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、臺東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

離島天氣：澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

風浪方面，桃園至臺南、臺東、恆春半島及各離島有局部8到10級強陣風發生的機率；沿海浪高約2至4米左右，海邊活動請注意安全。

氣象署指出，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

