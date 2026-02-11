北部「老夜市」沒落攤商跑光 在地求復甦：以前被人潮推著走

一名網友表示，路過新北巿新莊廟街夜市時，驚見攤位只剩1／5、人潮冷清，與童年時的擁擠熱鬧景象大相逕庭；在地攤商指出，夜市雖標示行人徒步區，但車輛管制不完善，影響逛街體驗，貼文曝光後，不少在地人回憶昔日榮景，感嘆「以前都是被人潮推著往前走」。

原PO近日於Threads發文指出，路過新莊廟街夜市時，本想順便找店家用餐，沒想到攤位只剩1／5，人潮稀少到連機車都能直接騎入；另一名網友回憶，國小時的新莊廟街夜市人潮擁擠，攤位多又熱鬧，讓人玩得開心、吃得盡興，如今卻變得冷清，直呼「還有機會恢復昔日繁榮嗎？」

一名在夜市經營的攤商也在臉書社團「愛新莊我是新莊人」表示，不少民眾反映，夜市入口標示行人徒步區，但車輛管制並不完善，逛街時常需要閃避來往機車，希望相關單位能改善交通管理，讓夜市再次熱鬧起來，吸引更多外縣市遊客造訪。

在地人表示，以前新莊廟街夜市人潮就像士林夜市一樣多，被人潮推著往前走，即便現在變得冷清，仍有好吃的店家值得造訪，包括老順香餅店、潤餅捲、章魚燒、三輪車饅頭小籠包，以及清晨就開始營業的熊記燒餅油條專賣店。

網友紛紛留言，「現在我只會去新莊夜市買三輪車的小籠包吃」、「30多年前的新莊夜市人潮是被擠著走，現在慘呀」、「鹹光餅必吃必買，新莊最驕傲的美食」、「會去新莊廟街，只剩下去老順香買椪餅」、「老順香真的很好吃」、「新莊夜市榮景可能剩下潤餅捲了」。

