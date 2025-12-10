北部1地「已沒有台灣人」 他驚呆喊像出國 在地人秒懂真相：出門就出國

有網友大呼在桃園中壢區的街頭，一眼望過去幾乎都是東南亞人士，宛如就像在泰國或菲律賓旅遊。（翻攝自Google Maps）

一名網友近日好奇在網路發文，大呼發現在桃園中壢區的街頭上，一眼望過去幾乎都是東南亞人士，還有不少店家的看板寫得是外文，宛如在泰國或菲律賓旅遊，貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論。

一名網友在社群Threads發文透露，近日在桃園市中壢市區逛街時，發現路上幾乎都是東南亞人士，「我正式宣布中壢已沒有台灣人了，有身在泰國或菲律賓的感覺」，貼文一曝光，隨即吸引4.6萬人按讚與討論。

桃園中壢已沒有台灣人了？

大票網友紛紛認同留言大呼，「以後不用出國了！去中壢就有滿滿的東南亞風」「我這個月打算去越南跟泰國玩。所以我買了一張去中壢的火車票」「火車站前真的是移工的天下」「泰式料理，我推隆德灣。越南料理我推鳴心」「西門町也是快被佔領了」「出門即出國」。

另外，也有網友讚嘆這些外籍人士的消費能力真的相當驚人，「那邊全部都是東南亞人，全部都在買金飾，超狂」「現在如果沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了」「這些移工在某種程度方面也促進了當地的經濟發展」。

