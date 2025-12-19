北部1縣市發展卡關？在地人揭「兩大致命傷」

生活中心／杜子心報導



基隆位於台灣北部鄰近台北，是重要的港口城市，早期因海運與漁業發展而繁榮，基隆市區依山傍海，生活機能集中，但長期以來，外界對基隆仍存在發展相對停滯的印象。日前就有鄉民發文詢問，指出基隆人口外流與高齡化問題明顯，好奇基隆為何始終發展不起來，貼文一出立刻掀起網友兩派論戰，有人直指天氣與地形是關鍵，也有人反駁，認為基隆其實資源豐富，只是外界忽略了它的優點。





一位網友在網路論壇《PTT》發文指出，他觀察發現基隆人口的外流與老化都越來越嚴重，他好奇「為什麼基隆一直發展不起來？」。貼文曝光後，多數網友指出，因為基隆大部分區域為丘陵地形，少數的平地就是市中心，空間發展本來就很有限，「腹地小，平地也小，很限制」、「路真的很爛，到處彎來彎曲，一堆上下坡」，甚至有基隆人坦言自己假日都只會往台北跑。另外，也有網友指出基隆發展受到限制是因為天氣影響，「因為太常下雨吧，一直下雨真的很厭世」。根據基隆市政府資料，基隆氣候上因東北季風與迎風坡影響，雨日多、濕度高，劇烈天氣發生頻率也高於其他縣市，所以基隆也被稱作「雨都」。

不過，有另一派網友認為基隆並非毫無亮點，反而是「被低估的城市」，因為基隆鄰近台北且房價相對親民，其實是許多年輕族群購屋的新選擇，隨著北北基生活圈的形成，基隆不僅交通便利，還擁有完善的生活機能，以後將吸引許多首購族遷入。根據基隆旅遊網指出，基隆北海岸的大武崙、澳底一帶，結合沙灘、漁港、海產餐廳與咖啡館，適合假日放鬆郊遊；市區則是有廟口夜市，還有崁仔頂、仁愛市場等在地美食值得探索。

