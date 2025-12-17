北部1風景美到像在「澳洲墨爾本」 一票人也認證

一名女子近日到三重忠孝碼頭拍照片，讚嘆風景宛如澳洲墨爾本，意外引發網友熱烈討論，一票網友大讚三重河堤美景，很適合騎單車，更有人說「原來我離墨爾本這麼近」，但也有人指出台灣的天空與空氣，明顯和澳洲不同，不可能誤以為身在國外。

原PO昨（16）日於Threads上傳多張照片，只見她在忠孝碼頭拍了多張照片，她讚風景很美，就像在澳洲墨爾本，「但殊不知是三重」。

貼文吸引逾6千人關注，也引來許多在地網友留言稱讚，表示三重忠孝碼頭非常適合騎單車，尤其晚上更舒適，「三重河堤真的讚」、「原來我離墨爾本那麼近，妳竟然拍出國外的感覺」、「三重這麼美」、「我常去這裡喝咖啡」、「橋上風景就很美」、「三重有這種好地方我怎麼不知道」、「走台北橋，彎過去環河北路的河堤風景超美」、「很適合騎單車」、「拍得很好」、「三重河堤晚上超舒服」、「真的很美」。

也有曾去過澳洲墨爾本的人持不同看法，認為台灣的天空和空氣品質與澳洲差異明顯，從其他國家返回台灣時，一下飛機就能明顯感受到差別，因此不可能誤以為自己身處其他國家，「騙人家沒去過墨爾本」、「天空顏色，尤其是空氣完全不一樣，一下飛機就知道回到台灣了。所以在台灣絕對不會誤認成別的國家」、「我記得的墨爾本不是長這樣」。

