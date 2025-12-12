北醫候診間衝突! 血壓機故障雞婆按暫停 2男互罵"釘孤枝"

社會中心／洪巧璇、蔡承翰 台北報導

排隊等待量血壓，卻爆發衝突！有一名病患在〝台北醫學大學附設醫院〞的診間外面量血壓，但是機器都沒有運作，這時，排在後方的男子見狀，以為血壓機故障了，就伸手去按了暫停按鈕，對方告知不要亂按！但男子又再按了一次，雙方為了這件事大吵一架，還發生拉扯，驚動警方到場。

陳姓民眾vs.邱姓民眾：「要不要出來講。等警察來，你剛才碰我囉，碰我這邊，你憑什麼拉我？你以為你是誰啊？」醫院診間外，兩名男子互相叫罵，整個等候區都是他們的吵架聲，其中戴鴨舌帽的中年男子，突然發出戰鬥邀請，要對方出去釘孤支。陳姓民眾vs.邱姓民眾：「走啦走啦，不要廢話，非常不爽你講話，剛好心跟你講你什麼態度？我什麼態度，你現在什麼態度。」兩人態度都很差，火氣也很大，鴨舌帽男甚至還揚言要揍人。陳姓民眾vs.邱姓民眾：「你剛那什麼態度，你剛那眼神，是在激怒人的，真想給你打下去，揍下去 ，走！你敢不敢？」診間外鬧哄哄，引發民眾側目，而雙方衝突導火線，竟是因為一台血壓機，警方到場，兩人各執一詞。

員警vs.陳姓民眾：「他雞婆來把按鈕按掉，我就覺得納悶，再來第二次又按掉，第三次又來，我說，先生你到底在幹什麼？我在量血壓。」員警vs.邱姓民眾vs.邱姓民眾家屬：「大哥你是好心對不對，想說是不是血壓機壞掉，那個人就說你當我白X啊，你按什麼按。」事發在台北醫學大學附設醫院11號下午，陳姓男子量血壓量時，機器疑似沒運作，排在後方的邱姓男子見狀，以為是機器故障，自作主張幫忙按暫停，對方告知不要亂按，但邱姓男子又按了一次，雙方因此爆發爭執。









信義分局吳興街派出所所長林健智：「現場經警方排解已無事故，告知相關權益雙方自行離去。」兩人年紀都不小了，為了血壓機吵架，還驚動警方到場，這架一吵完，血壓恐怕也飆高了。





