北醫前機車互撞倒地「10多名路人包圍幫忙」 目擊網友被「動森島民」感動到了

【記者曾佳俊／台北報導】台北市信義區台北醫學大學附設醫院前方路口昨(25)日晚間10時許發生一起機車車禍，騎士雙雙倒地，一名網友目擊正想過馬路幫忙，下一秒就被台灣人的熱情暖意給感動到了！因為有10多名路人熱心上前包圍幫忙，不但把2名受傷騎士扶起來，還打開手機手電筒指揮交通避免二次車禍，一邊還有人打電話報警，不到30秒就處置完畢，讓他直呼「簡直是可愛的動森島民化身！」

昨日晚間10時許，台北市信義區吳興街220巷口發生一起重機與機車碰撞事故，A車重機由吳興街220巷南往西左轉時，與北往南直行的B車機車發生擦撞，雙方車頭互撞，導致人車倒地，並發出巨大聲響。

信義分局獲報後立即趕往現場協助處理，事故造成A車右前車頭、左側車身受損；B車則是前車頭與左側車身明顯毀損，兩名騎士皆因摔車造成手腳受傷，由救護人員送醫治療。

過程中，有網友買完消夜就站在對面馬路，剛好目擊這起在北醫對面路口發生的車禍，他在社群平台Threads上發文提到，「想說等等過去幫忙，等紅綠燈的期間馬上有快10個路人圍過去」「有人開手電筒指揮交通、有人打電話報警、其他的人跑過去把騎士扶起來協助關心他們」該網友估計，才30秒不到瞬間沒他的事了，並打上一個微笑符號，大讚「台灣人真的是可愛的動森島民化身」

據了解，動森島民指的就是 Nintendo Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》，裡面的島民可愛又親切，遇到大小事總會熱情地參一腳、不吝伸出援手。而在台灣社會現實中，遇到這樣親切又溫暖的幫助，會讓人心頭湧入一股暖意，Threads上也有許多人也曾分享自己在台灣曾被陌生人幫助的經歷。

警方進一步檢視雙方駕籍均無異常，現場酒測結果皆為 0，排除酒駕因素。現階段肇事責任仍在進一步釐清中，警方也已依程序完成筆錄，後續將配合鑑定調查。

