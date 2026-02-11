北醫創齡機構啟用 助長者重拾生活能力
〔記者林志怡／台北報導〕長照3.0今(2026)年正式啟動，逐步轉型為預防失能的整合照護模式。台北市政府委託北醫大經營「北醫創齡小規模多功能機構」今(11)日開幕，北醫創齡機構主任陳素珍指出，機構目前可收容60名長者，並有4個夜宿床位。第一階段先開放30個名額，目前收托個案數已達到26人，夜宿床位則預計在下半年啟用。
北醫大董事長陳瑞杰說，台灣已經邁入超高齡化社會，面對人口快速高齡化，長照應呼應長者根本需求，從「復能」邁向「賦能」，創齡不只要把年齡延伸，還要讓人的生活更有意義，生命更有價值，北醫創齡機構不只要成為長者第二個家，也要成為社會穩定的中堅力量。
此外，北醫大附醫暨北醫創齡機構院長施俊明說，北醫創齡機構不只要讓高齡者健康，還要讓高齡者更健康，並結合北醫大、北醫大附醫的優勢，融入「數位、創新、賦能」的概念，協助長者恢復與維持社交能力、身體功能，並在此基礎上進一步提升。
北醫創齡機構主任陳素珍指出，北醫創齡機構屬於小規模多機能機構，台北市社會局核定可收托人數為60人，另有4個夜宿床位，去年年底先開放第一階段申請，釋出30個名額，目前已收托26名長者，其中包括5位90歲以上長者，年齡最高者已經97歲，而目前收托個案最高失能等級為7級。
陳素珍提到，透過參與機構活動，長輩也可以增加與人的互動，延緩其失能狀態，北醫創齡機構設有廚房、香草花園等，讓長輩一反平時被照顧的角色，透過灌溉這些香草園與收成的過程重拾信心，廚房更是最好的復健室，備餐過程中可以訓練高階執行功能、動態平衡與咀嚼等。
不過，陳素珍說，很多家屬在照顧長輩時會有「彌補心態」，什麼事都想要幫長輩做好，無形中反而剝奪了長輩發揮某些能力的可能性，有些長輩被送來機構時，只能依賴輪椅行動，但透過機構的專業訓練與協助，仍有機會恢復自行行走的能力，機構有一位80多歲長輩經過近1個月的訓練後，目前已經恢復到可以使用單手拐杖慢慢移動的狀態。
