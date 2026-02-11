北醫創齡機構開幕 智慧科技助長者復能 (圖)

其他人也在看
影／元清觀大年初一「向天公借膽」 擲筊求文武膽獲黃金貼加持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化元清觀（俗稱「天公壇」）建於西元1763年（清乾隆28年），至今已有2
過年去哪看醫生？全台UCC、診所開診資訊、慢病提前領藥制度一次看
基層診所在過年期間通常會減診或休診，有就醫需求的民眾就會湧入醫院急診室，形成急診壅塞。隨著2026春節連假逼近，該怎麼避免急診壅塞、又能確保民眾就醫權益？ 春節連假到來，衛福部啟動春節整備方案，除了獎勵基層診所開診、開放慢性病患者提前領藥外，也提醒民眾出國若遇緊急傷病，可依法申請健保自墊醫療費用核退，確保春節醫療權益不打烊。 過年期間生病該上哪看醫生？全台就醫資訊《康健雜誌》為你一次整理。 春節整備專案：就醫不擁擠、過年不斷藥 衛福部長石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5～1.7倍，且以非重症患者居多。 為因應2026春節連假長達9天，衛福部提前部署啟動「春節整備專案」，期盼達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。 春節輕症先到UCC，全台13處診療不打烊 為分擔春節連假期間急診壓力，健保署表示，全台共設有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，在春節9天連假期間持續提供醫療服務，協助處理發燒、呼吸道感染、腸胃不適、簡單傷口處理及小兒急性不適等輕症需求，比照基層醫療單位急診部分負擔150元。 春節連假期間，UCC服務時間為上午8時至晚上12時，
口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長 (圖)
45歲長年在工地工作的阿福（化名），曾罹患口腔癌4期，治療後7年他迎來么子出生，癌症卻復發，只能切去大片臉部病灶、靠鼻胃管進食，但他仍告訴自己要活下去，盼陪年幼的子女長大。
馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充分加熱、減少復熱次數，才能健康團圓不鬧肚子。
國防不能再等! 1.2兆特別預算為守護台海和平
總統賴清德今（11）日於總統府召開「守護民主台灣國防特別預算」記者會，並與參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐等四位上將共同出席，親自對外說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。總統府副秘書長何志偉隨後透過臉書發文指出，他看見的不只是數字與裝備，而是一份對國家安全的責任與承擔；強調這筆8年1.2兆元的國防特別預算，不是為了挑釁，而是為了守護台灣、確保台海和平與區域穩定。
紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相
春節是親友團聚、共享美食的時刻，南投醫院指出，每逢年節過後，門診常見血壓、血糖與血脂飆升的個案，尤其是控制穩定的慢性病患...
很多人不知道！錯誤吃藥恐「食道潰瘍」 5類藥千萬別躺著吃
人如果不舒服就會靠吃藥讓身體好轉，但很多人不知道，一旦用了錯誤的吃藥方式，恐怕會對食道造成損傷。對此，藥師洪正憲就提醒，吃藥如果水沒有喝夠，或者是躺著服用藥物，可能會導致「藥物性食道炎」，讓人產生胸悶、胃灼熱、食道灼熱等症狀。
馬年有紅包行情
上週台股真的驚心動魄，不想抱股過年投資人趁著封關前賣股，引發外資殺盤，大盤二度回測月線，隨後八大官股護盤低接及散戶資金逢低進場，打出二支長下影線，成交量7000多億元，2/9日開盤強彈600點，形成雙樁底型態，反轉成功機率達80%以上，為春新開紅盤直攻33000點埋下好的契機。
國民黨新北市長選戰整合成功 劉和然：將與李四川並肩作戰
國民黨新北選戰已經初步整合，在台北市副市長李四川拋出請辭訊息後，新北市長侯友宜發文「一起全力支持李四川」，原本有意參選的新北市副市長劉和然發文表示，在侯友宜的協調下，做出重要也最關鍵的決定，就是由李四
寶弟爆熱戀吳心緹！合作短劇擦愛火？ 媽媽金友莊回應了
已故「青蛙王子」高凌風之子葛兆恩（寶弟）爆出熱戀女星吳心緹！兩人因合作短劇《重生後我成了富豪家的貓》而熟識，互動頻繁，被外界揣測關係升溫。不過，對於戀情傳聞，葛兆恩經紀人只坦承雙方確實因拍攝短劇而走得較近，現階段工作重心仍以宣傳新歌《我說愛你是真的》以及吳宗憲「臭男人」演唱會為主，這部短劇還沒開始宣傳，並未回應交往傳聞。
銀髮族膳食注重營養 易咀嚼更好吸收
高齡者面臨肌肉流失和骨質疏鬆的威脅，每餐需要比成年人更多的蛋白質、鈣質和維生素D，不過，很多牙口不好的長輩，只能選擇質地較軟的食物來吃。調查發現，國內長者的熱量攝取不足率高達 42%，可能導致免疫...
藍：下一個要動誰 綠：高金爭議言論多
無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索，朝野立委反應不一。國民黨立委羅智強抨擊，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」民進黨立院黨團...
長照3.0啟動 北醫創齡智慧科技助長者復能
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）長照3.0今年正式上路，北醫創齡小規模多機能機構今天開幕，導入智慧科技輔具與數位管理，將復健融入日常生活，每時段最多可收托60名長者，下半年還將開放4個夜間床位。
經典賽倒數! 棒球主題超商登場 啦啦隊女孩陪伴球迷一起嗨
生活中心／綜合報導WBC經典賽倒數不到一個月，有超商已經把握時機，推出一系列的聯名商品，還打造棒球主題店，店裡隨處可見36位啦啦隊女孩，讓不能飛日本看球的球迷，也能感受熱血氣氛。民視記者周容萱：「就算沒買到東京巨蛋的經典賽門票沒有關係，因為台灣的氣氛也非常足，像是有超商直接把台灣隊球員、啦啦隊印在商品上，而另外就算日本有大谷翔平不用怕，因為我們有超頂啦啦隊，為台灣一起加油！」距離WBC經典賽，剩下不到一個月，但球迷們等不及了，沒球賽看真的有點寂寞有點冷，不過超商已經先把氣氛帶起來。經典賽三月登場，超商打造主題店。（圖／民視新聞）民眾：「就滿喜歡峮峮跟林襄的，林襄跟峮峮我都有看到本人，就本人都很漂亮而且又很親切，就滿喜歡他們就是很熱情的，就是對每個觀眾，然後一起應援，就是很有那個氛圍！」民眾：「我覺得還不錯，就是如果有這個時間，去買東西的話，會覺得說滿不錯的，可以幫忙加油一下。」被女孩們佔據的超商，實在香氣十足，看準全民瘋棒球，打造棒球主題店，甚至還有部分門市將會轉播賽事。而不只超商力挺台灣隊，台灣運彩也拍攝全新公益形象片，喊話"咱是同一隊"。經典賽台灣隊球員江坤宇。（圖／民視新聞）台灣隊球員江坤宇：「我們整體的團隊氣氛，我覺得現在是相當的團結，然後氣氛也相當好，全力備戰三月（經典賽），對上各國的好手。」再度披上國家隊戰袍，準備和隊友們再掀一波棒球熱潮，各家業者更搶先動作，經典賽列車已經起跑。原文出處：經典賽倒數！超商打造「棒球」主題店 36位啦啦隊女孩現身店內 更多民視新聞報導新北議員化身導遊! 鄭宇恩.張錦豪口袋廟宇名單曝光高雄最強母雞來了！賴瑞隆化身「港都大廚」 陪6議員參選人下廚迎新年宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"
父罹胰臟癌病逝！「核彈芭比」金賢姈返韓奔喪 告假應援吐心聲
國人每四人就有一人胃食道逆流 雙和醫院引進內外科合併術式
（健康中心／綜合報導）根據衛生福利部統計，國人生活節奏快速、工作壓力大，加上三餐外食比例高，胃食道逆流已成為常 […]
帛琉參議長遭美制裁！貪腐成北京喉舌
[NOWnews今日新聞]友邦參議長出事！美國國務院10日宣布，帛琉參議長包和康（HokkonsBaules）收受賄賂，為中國政府提供支持，對美在帛琉利益造成影響，列入制裁名單。美國國務院表示，帛琉參...
拓元售票「手動刷票被鎖」！追星族怒了 黃捷發函文化部：明示封鎖標準
售票平台「tixCraft 拓元」接連販售TWICE、大港開唱及鄧紫棋等演唱會門票，卻有不少粉絲迷發現，帳號被無預警「鎖定」，顯示暫無購票權限。民進黨立委黃捷表示，收到大量追星族陳情，指出僅以瀏覽器手動刷新頁面，未安裝任何搶票外掛或自動化程式，卻遭該系統無預警判定異常並處以終身鎖定帳號之處分。
9天年假大啖美食前先顧好牙，醫示警：硬、韌、碎骨食物最傷牙
春節連假將至，闔家團聚、吃吃喝喝在所難免，但牙齒健康若是一時疏忽，恐怕會讓年假留下遺憾。齒顎矯正專科醫師陳育德指出，臨床就曾發生一名4歲幼童跟著家人熬夜吃消夜，啃食雞翅時不慎咬裂牙齒，碎骨甚至差點嗆入氣管，緊急送醫搶救，所幸即時處理，才未釀成憾事。陳育德提醒，過年期間比較會接觸平常少吃的食物，更要提高警覺，掌握「少吃、慢食」原則，並避免整天吃個不停，才能平安過好年。春節是國人重要的團圓時刻，不論在家圍爐或外出走春，零嘴、點心總是隨手可得，不過，多數牙科診所於過年期間休診，一旦出現急性牙痛，往往只能忍耐，或前往大醫院急診排隊，不僅影響過節心情，處理不及時，還可能讓小問題惡化成大病。作息亂、免疫力降 慎防牙裂與蜂窩性組織炎陳育德表示，連假期間不少人熬夜、作息不規律，免疫力下降，容易誘發牙齦發炎、腫脹，尤其本身有牙周病，或根管治療尚未完成的民眾，更屬高風險族群，「建議過年作息仍要盡量接近平時，避免身體防禦力下降。」陳育德特別提醒，年節常見的豬腳、魚類、瓜子、堅果、肉乾、牛軋糖等食物，分別屬於「碎骨多、質地硬、韌性強」，若進食過快或用力過猛，容易造成牙裂、矯正器損壞，甚至引發口腔急症。他分享，
輝達總部確定要來了！北市府順利完成簽約 蔣萬安、李四川都說話了
即時中心／黃于庭報導輝達（NVIDIA）台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意「合意解約」，相關程序持續推進當中。據悉，北市府與輝達談定122億權利金，預定年前將完成簽約。對此，台北市副市長李四川鬆口，原則上今（11）日中午12時前就會簽訂完成；而北市府稍早也證實，下午2時將由市長蔣萬安說明輝達總部完成簽約。