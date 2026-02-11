中央社

北醫創齡機構開幕 智慧科技助長者復能 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣正式邁入超高齡社會，台北醫學大學創齡小規模多功能機構11日開幕，以「智慧創齡 數位賦能」為核心理念，打造結合生活場域與功能訓練的照護示範場域。

中央社記者沈佩瑤攝 115年2月11日

