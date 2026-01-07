北醫外隨機攻擊！ 男與家人口角 竟「朝路人揮拳」

嫌犯疑似不滿家人把車子違停，和家人在路邊爆發口角拉扯。（圖／東森新聞）





台北信義區發生隨機攻擊事件，地點還是在台北醫學大學附設醫院外。嫌犯疑似不滿家人把車子違停，和家人在路邊爆發口角拉扯。有路人聽到聲響，靠近查看，卻被嫌犯揮兩拳受傷。警方獲報到場，嫌犯還是很激動，立刻將人壓制上銬。

台北信義街頭，男子情緒激動和家人拉扯怒吼，不甩有車要經過，火氣大到繼續衝。

警方到場，男子還在失控，甚至一度反抗想逃走，被大批警力壓制上銬。熱鬧信義區上演驚魂，民眾經過目擊拍下這幕都嚇壞，因為這過程中，有人路過卻無辜挨揍。

廣告 廣告

事發地點在北醫外，當時嫌犯和家人在這裡路旁發生衝突，民眾聽到聲響出來查看，但是一靠近自己就被攻擊。今（7）日下午兩點多，嫌犯朝路人揮兩拳，導致受傷，而案發之前，嫌犯和家人起衝突，已經在現場大鬧。

目擊民眾：「是有聽那個男生說『這裡不能停車』，一直跟那個女生說不能停車，叫她把車開走，那女生不開，就這樣子。他才很激動地跑過去開駕駛座車門，跳在她身上這樣子，而且開很快，還好沒撞到人。」

嫌犯不滿家人在醫院外違停，強行開車，把車開到20公尺前巷口爆發第二波衝突，和家人動手拉扯，就是這個過程中，隨機朝民眾攻擊毆打。

目擊民眾：「好幾台，有摩托車、有警車衝過去，有4個警察壓著他，戴上手銬把他拖走。」

根據了解，嫌犯情緒不穩，因此動手犯案，後續被員警帶回偵辦，而被毆打的路人也將驗傷提告，只是走在信義區街上，看一下卻被拳頭掃到。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／台北街頭疑有隨機攻擊 朝路人揮拳遭警壓制

北捷殺人案後 46歲男發文「死不夠多」遭起訴

細胞簡訊大響！北市高強度演練隨機攻擊 蔣萬安：料敵從寬

