北醫大全球校友日首度移師馬來西亞 深化台馬人才培育合作 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】臺北醫學大學「2025全球校友日」（TMU Global Festival）今年首度移師海外，11/14至11/15連續兩天在馬來西亞吉隆坡舉辦，吸引來自台灣、馬來西亞、印度、印尼及美國等地300名校友與貴賓齊聚，展現北醫卓越的全球號召力，並與馬來西亞拉曼大學續簽MOU及31所華文獨立中學簽署學術交流意向書，象徵北醫大向下扎根，深化台馬教育與醫療人才的培育合作。

廣告 廣告

北醫校友於吉隆坡地標「雙子星塔」前大合照，象徵全球校友緊密團結。(圖/北醫大提供)

北醫大董事長陳瑞杰與吳麥斯校長此次親自率團赴馬來西亞，凸顯校方對海外校友的高度重視。北醫大指出，目前全球校友人數已逾53,200人，遍布世界各地，其中馬來西亞校友長期活躍於醫學、牙醫、藥學、健康照護、生技產業與教育等領域，不僅深耕海外並展現專業實力，更已成為北醫推動國際合作的重要力量。

此行除了與當地校友連結情誼，亦著重國際交流。北醫大不僅與馬來西亞拉曼大學（UTAR）續簽合作備忘錄，持續深化雙方在醫學教育與研究的發展，今年更與當地31所獨中簽署學術交流意向書，將合作觸角延伸至高中端，建立更完整的台馬醫療教育人才鏈。

馬來西亞校友會顧問、北醫大傑出校友拿督斯里邦里瑪陳榮洲醫生局紳擔任本次活動籌委會副主席。他表示，馬來西亞校友在各領域的傑出發展，是北醫最珍貴的資產。此次全球校友日移師吉隆坡，能與多年未見的同班同學及當年的足球隊隊友重聚，令他深感欣喜。他也分享，自己於2018年創立北醫馬來西亞校友會並擔任首屆會長，將所經營飯店的頂樓規劃為校友會永久會所，提供校友交流、慈善活動等據點，持續提升北醫大在馬國的能見度與影響力。

翌日，全球校友日主活動登場，北醫大校長吳麥斯與萬芳醫院院長劉燦宏，分享北醫大校務與院務發展，從校園今昔變化、國際排名、教學研究，到北醫體系在移植醫學、心臟照護、智慧醫療及達文西手術突破千例等成果，呈現北醫體系在國際醫學教育與臨床創新上的競爭力。

捐款致謝頒獎儀式為活動壓軸，2025年全球校友日總募款金額達942萬餘元，北醫牙醫學系畢業校友陳榮洲拿督斯里更加碼捐贈100萬元予北醫大口腔醫學院，也讓募款金額突破1000萬元，展現校友對母校永續發展的強力支持。

活動期間，馬來西亞校友會會長蔡容財、北醫校友總會理事長石公燦，以及駐馬台北經濟文化辦事處葉非比大使與卜正珉公使皆出席致詞，肯定北醫長年在台馬醫療、教育與人才交流上的成果。